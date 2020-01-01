neur.sh (NEUR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi neur.sh (NEUR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

neur.sh (NEUR) teave Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface. Ametlik veebisait: https://neur.sh/ Valge raamat: https://docs.neur.sh/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump Ostke NEUR kohe!

neur.sh (NEUR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage neur.sh (NEUR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 780.41K Koguvaru: $ 999.44M Ringlev varu: $ 916.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 850.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000612785356811499 Praegune hind: $ 0.0008511

neur.sh (NEUR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud neur.sh (NEUR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEUR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEUR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEUR tokeni tokenoomikat, avastage NEUR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NEUR Kas olete huvitatud neur.sh (NEUR) lisamisest oma portfooliosse?

neur.sh (NEUR) hinna ajalugu NEUR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEUR hinna ajalugu kohe!

NEUR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEUR võiks suunduda? Meie NEUR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEUR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma.

