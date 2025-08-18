Mis on neur.sh (NEUR)

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

neur.sh on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie neur.sh investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida NEUR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse neur.sh kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie neur.sh ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

neur.sh hinna ennustus (USD)

Kui palju on neur.sh (NEUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie neur.sh (NEUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida neur.sh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake neur.sh hinna ennustust kohe!

neur.sh (NEUR) tokenoomika

neur.sh (NEUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

neur.sh (NEUR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas neur.sh osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust neur.sh osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEUR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

neur.sh ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest neur.sh võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse neur.sh kohta Kui palju on neur.sh (NEUR) tänapäeval väärt? Reaalajas NEUR hind USD on 0.0009396 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEUR/USD hind? $ 0.0009396 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEUR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on neur.sh turukapitalisatsioon? NEUR turukapitalisatsioon on $ 861.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEUR ringlev varu? NEUR ringlev varu on 916.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEUR (ATH) hind? NEUR saavutab ATH hinna summas 0.07910511347817298 USD . Mis oli kõigi aegade NEUR madalaim (ATL) hind? NEUR nägi ATL hinda summas 0.000612785356811499 USD . Milline on NEUR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEUR kauplemismaht on $ 57.60K USD . Kas NEUR sel aastal kõrgemale ka suundub? NEUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEUR hinna ennustust

