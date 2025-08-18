Rohkem infot NEUR

NEUR Hinnainfo

NEUR Valge raamat

NEUR Ametlik veebisait

NEUR Tokenoomika

NEUR Hinnaprognoos

NEUR Ajalugu

NEUR – ostujuhend

NEUR-usaldusraha valuutakonverter

NEUR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

neur.sh logo

neur.sh hind(NEUR)

1 NEUR/USD reaalajas hind:

$0.0009398
$0.0009398$0.0009398
-3.62%1D
USD
neur.sh (NEUR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:24 (UTC+8)

neur.sh (NEUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000921
$ 0.000921$ 0.000921
24 h madal
$ 0.0011367
$ 0.0011367$ 0.0011367
24 h kõrge

$ 0.000921
$ 0.000921$ 0.000921

$ 0.0011367
$ 0.0011367$ 0.0011367

$ 0.07910511347817298
$ 0.07910511347817298$ 0.07910511347817298

$ 0.000612785356811499
$ 0.000612785356811499$ 0.000612785356811499

+1.17%

-3.62%

+6.94%

+6.94%

neur.sh (NEUR) reaalajas hind on $ 0.0009396. Viimase 24 tunni jooksul NEUR kaubeldud madalaim $ 0.000921 ja kõrgeim $ 0.0011367 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07910511347817298 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000612785356811499.

Lüliajalise tootluse osas on NEUR muutunud +1.17% viimase tunni jooksul, -3.62% 24 tunni vältel +6.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

neur.sh (NEUR) – turuteave

No.2181

$ 861.56K
$ 861.56K$ 861.56K

$ 57.60K
$ 57.60K$ 57.60K

$ 939.08K
$ 939.08K$ 939.08K

916.94M
916.94M 916.94M

999,441,780.470364
999,441,780.470364 999,441,780.470364

SOL

neur.sh praegune turukapitalisatsioon on $ 861.56K $ 57.60K 24 tunnise kauplemismahuga. NEUR ringlev varu on 916.94M, mille koguvaru on 999441780.470364. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

neur.sh (NEUR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse neur.sh tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000035299-3.62%
30 päeva$ -0.0001824-16.26%
60 päeva$ -0.0005924-38.67%
90 päeva$ -0.0015204-61.81%
neur.sh Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEUR muutuse $ -0.000035299 (-3.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

neur.sh 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001824 (-16.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

neur.sh 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEUR $ -0.0005924 (-38.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

neur.sh 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0015204 (-61.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada neur.sh (NEUR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe neur.sh hinnaajaloo lehte.

Mis on neur.sh (NEUR)

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

neur.sh on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie neur.sh investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEUR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse neur.sh kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie neur.sh ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

neur.sh hinna ennustus (USD)

Kui palju on neur.sh (NEUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie neur.sh (NEUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida neur.sh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake neur.sh hinna ennustust kohe!

neur.sh (NEUR) tokenoomika

neur.sh (NEUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

neur.sh (NEUR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas neur.sh osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust neur.sh osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEUR kohalike valuutade suhtes

1 neur.sh(NEUR)/VND
24.725574
1 neur.sh(NEUR)/AUD
A$0.001437588
1 neur.sh(NEUR)/GBP
0.000685908
1 neur.sh(NEUR)/EUR
0.00079866
1 neur.sh(NEUR)/USD
$0.0009396
1 neur.sh(NEUR)/MYR
RM0.003955716
1 neur.sh(NEUR)/TRY
0.03838266
1 neur.sh(NEUR)/JPY
¥0.1381212
1 neur.sh(NEUR)/ARS
ARS$1.217092068
1 neur.sh(NEUR)/RUB
0.074829744
1 neur.sh(NEUR)/INR
0.082224396
1 neur.sh(NEUR)/IDR
Rp15.154836588
1 neur.sh(NEUR)/KRW
1.304991648
1 neur.sh(NEUR)/PHP
0.053350488
1 neur.sh(NEUR)/EGP
￡E.0.045307512
1 neur.sh(NEUR)/BRL
R$0.00507384
1 neur.sh(NEUR)/CAD
C$0.001296648
1 neur.sh(NEUR)/BDT
0.113982876
1 neur.sh(NEUR)/NGN
1.438894044
1 neur.sh(NEUR)/UAH
0.038720916
1 neur.sh(NEUR)/VES
Bs0.126846
1 neur.sh(NEUR)/CLP
$0.9038952
1 neur.sh(NEUR)/PKR
Rs0.265944384
1 neur.sh(NEUR)/KZT
0.508163868
1 neur.sh(NEUR)/THB
฿0.030405456
1 neur.sh(NEUR)/TWD
NT$0.028216188
1 neur.sh(NEUR)/AED
د.إ0.003448332
1 neur.sh(NEUR)/CHF
Fr0.00075168
1 neur.sh(NEUR)/HKD
HK$0.007347672
1 neur.sh(NEUR)/AMD
֏0.35930304
1 neur.sh(NEUR)/MAD
.د.م0.008447004
1 neur.sh(NEUR)/MXN
$0.017579916
1 neur.sh(NEUR)/PLN
0.003410748
1 neur.sh(NEUR)/RON
лв0.004059072
1 neur.sh(NEUR)/SEK
kr0.008963784
1 neur.sh(NEUR)/BGN
лв0.001569132
1 neur.sh(NEUR)/HUF
Ft0.317002248
1 neur.sh(NEUR)/CZK
0.019628244
1 neur.sh(NEUR)/KWD
د.ك0.0002856384
1 neur.sh(NEUR)/ILS
0.003166452
1 neur.sh(NEUR)/NOK
kr0.009546336
1 neur.sh(NEUR)/NZD
$0.001578528

neur.sh ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest neur.sh võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse neur.sh ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse neur.sh kohta

Kui palju on neur.sh (NEUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEUR hind USD on 0.0009396 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEUR/USD hind?
Praegune hind NEUR/USD on $ 0.0009396. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on neur.sh turukapitalisatsioon?
NEUR turukapitalisatsioon on $ 861.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEUR ringlev varu?
NEUR ringlev varu on 916.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEUR (ATH) hind?
NEUR saavutab ATH hinna summas 0.07910511347817298 USD.
Mis oli kõigi aegade NEUR madalaim (ATL) hind?
NEUR nägi ATL hinda summas 0.000612785356811499 USD.
Milline on NEUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEUR kauplemismaht on $ 57.60K USD.
Kas NEUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEUR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:24 (UTC+8)

neur.sh (NEUR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NEUR/USD kalkulaator

Summa

NEUR
NEUR
USD
USD

1 NEUR = 0.0009396 USD

Kauplemine: NEUR

NEURUSDT
$0.0009398
$0.0009398$0.0009398
-3.67%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu