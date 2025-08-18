NetVRk (NETVR) reaalajas hind on $ 0.01846. Viimase 24 tunni jooksul NETVR kaubeldud madalaim $ 0.0163 ja kõrgeim $ 0.01986 näitab aktiivset turu volatiivsust. NETVRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.427294099212999 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013793260300283603.
Lüliajalise tootluse osas on NETVR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +1.93% 24 tunni vältel +2.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NetVRk (NETVR) – turuteave
No.1911
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
$ 1.65K
$ 1.65K$ 1.65K
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
100.00M
100.00M 100.00M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
NetVRk praegune turukapitalisatsioon on $ 1.85M$ 1.65K 24 tunnise kauplemismahuga. NETVR ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NetVRk (NETVR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NetVRk tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003495
+1.93%
30 päeva
$ -0.01346
-42.17%
60 päeva
$ -0.01519
-45.15%
90 päeva
$ -0.0212
-53.46%
NetVRk Hinnamuutus täna
Täna registreeris NETVR muutuse $ +0.0003495 (+1.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NetVRk 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01346 (-42.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NetVRk 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NETVR $ -0.01519 (-45.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NetVRk 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0212 (-53.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NetVRk (NETVR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.
NetVRk on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NetVRk investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NETVR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NetVRk kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NetVRk ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NetVRk hinna ennustus (USD)
Kui palju on NetVRk (NETVR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NetVRk (NETVR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NetVRk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NetVRk (NETVR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NETVR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NetVRk (NETVR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NetVRk osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NetVRk osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.