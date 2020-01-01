LayerNet (NET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LayerNet (NET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LayerNet (NET) teave LayerNet is building the gaming layer on Telegram. Ametlik veebisait: https://layernet.ai/ Valge raamat: https://layernet-ai.gitbook.io/docs Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/hwTWfDEzrAwrqKR98voJVAAD5CBkhUcG9NxWNfx2mSn Ostke NET kohe!

LayerNet (NET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LayerNet (NET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.01K $ 86.01K $ 86.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0602 $ 0.0602 $ 0.0602 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00010751 $ 0.00010751 $ 0.00010751 Lisateave LayerNet (NET) hinna kohta

LayerNet (NET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LayerNet (NET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NET tokeni tokenoomikat, avastage NET tokeni reaalajas hinda!

LayerNet (NET) hinna ajalugu NET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NET hinna ajalugu kohe!

