NEO (NEO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NEO (NEO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NEO (NEO) teave NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. Ametlik veebisait: https://neo.org/ Valge raamat: https://docs.neo.org/docs/en-us/index.html Plokiahela Explorer: https://dora.coz.io/ Ostke NEO kohe!

NEO (NEO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NEO (NEO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 424.43M $ 424.43M $ 424.43M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 70.54M $ 70.54M $ 70.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 601.70M $ 601.70M $ 601.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 140.7054 $ 140.7054 $ 140.7054 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 Praegune hind: $ 6.017 $ 6.017 $ 6.017 Lisateave NEO (NEO) hinna kohta

NEO (NEO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NEO (NEO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEO tokeni tokenoomikat, avastage NEO tokeni reaalajas hinda!

NEO (NEO) hinna ajalugu NEO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEO hinna ajalugu kohe!

NEO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEO võiks suunduda? Meie NEO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEO tokeni hinna ennustust kohe!

