NEO logo

NEO hind(NEO)

1 NEO/USD reaalajas hind:

$6.328
$6.328
-2.34%1D
USD
NEO (NEO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:16 (UTC+8)

NEO (NEO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 6.284
$ 6.284
24 h madal
$ 6.514
$ 6.514
24 h kõrge

$ 6.284
$ 6.284

$ 6.514
$ 6.514

$ 196.85299682617188
$ 196.85299682617188

$ 0.07228679955005646
$ 0.07228679955005646

-0.08%

-2.34%

-2.58%

-2.58%

NEO (NEO) reaalajas hind on $ 6.328. Viimase 24 tunni jooksul NEO kaubeldud madalaim $ 6.284 ja kõrgeim $ 6.514 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 196.85299682617188 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07228679955005646.

Lüliajalise tootluse osas on NEO muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel -2.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEO (NEO) – turuteave

No.133

$ 446.37M
$ 446.37M

$ 1.41M
$ 1.41M

$ 632.80M
$ 632.80M

70.54M
70.54M

100,000,000
100,000,000

0.01%

2014-06-01 00:00:00

$ 0.159
$ 0.159

NONE

NEO praegune turukapitalisatsioon on $ 446.37M $ 1.41M 24 tunnise kauplemismahuga. NEO ringlev varu on 70.54M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NEO (NEO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NEO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.15162-2.34%
30 päeva$ -0.556-8.08%
60 päeva$ +0.82+14.88%
90 päeva$ -0.149-2.31%
NEO Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEO muutuse $ -0.15162 (-2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NEO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.556 (-8.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NEO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEO $ +0.82 (+14.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NEO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.149 (-2.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NEO (NEO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NEO hinnaajaloo lehte.

Mis on NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NEO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NEO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NEO hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEO (NEO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEO (NEO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEO hinna ennustust kohe!

NEO (NEO) tokenoomika

NEO (NEO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NEO (NEO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NEO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NEO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEO kohalike valuutade suhtes

1 NEO(NEO)/VND
166,521.32
1 NEO(NEO)/AUD
A$9.68184
1 NEO(NEO)/GBP
4.61944
1 NEO(NEO)/EUR
5.3788
1 NEO(NEO)/USD
$6.328
1 NEO(NEO)/MYR
RM26.64088
1 NEO(NEO)/TRY
258.4988
1 NEO(NEO)/JPY
¥930.216
1 NEO(NEO)/ARS
ARS$8,196.84824
1 NEO(NEO)/RUB
503.96192
1 NEO(NEO)/INR
553.76328
1 NEO(NEO)/IDR
Rp102,064.50184
1 NEO(NEO)/KRW
8,788.83264
1 NEO(NEO)/PHP
359.30384
1 NEO(NEO)/EGP
￡E.305.13616
1 NEO(NEO)/BRL
R$34.1712
1 NEO(NEO)/CAD
C$8.73264
1 NEO(NEO)/BDT
767.64968
1 NEO(NEO)/NGN
9,690.63592
1 NEO(NEO)/UAH
260.77688
1 NEO(NEO)/VES
Bs854.28
1 NEO(NEO)/CLP
$6,087.536
1 NEO(NEO)/PKR
Rs1,791.07712
1 NEO(NEO)/KZT
3,422.37224
1 NEO(NEO)/THB
฿204.77408
1 NEO(NEO)/TWD
NT$190.02984
1 NEO(NEO)/AED
د.إ23.22376
1 NEO(NEO)/CHF
Fr5.0624
1 NEO(NEO)/HKD
HK$49.48496
1 NEO(NEO)/AMD
֏2,419.8272
1 NEO(NEO)/MAD
.د.م56.88872
1 NEO(NEO)/MXN
$118.39688
1 NEO(NEO)/PLN
22.97064
1 NEO(NEO)/RON
лв27.33696
1 NEO(NEO)/SEK
kr60.36912
1 NEO(NEO)/BGN
лв10.56776
1 NEO(NEO)/HUF
Ft2,134.94064
1 NEO(NEO)/CZK
132.19192
1 NEO(NEO)/KWD
د.ك1.923712
1 NEO(NEO)/ILS
21.32536
1 NEO(NEO)/NOK
kr64.29248
1 NEO(NEO)/NZD
$10.63104

NEO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NEO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NEO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEO kohta

Kui palju on NEO (NEO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEO hind USD on 6.328 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEO/USD hind?
Praegune hind NEO/USD on $ 6.328. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEO turukapitalisatsioon?
NEO turukapitalisatsioon on $ 446.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEO ringlev varu?
NEO ringlev varu on 70.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEO (ATH) hind?
NEO saavutab ATH hinna summas 196.85299682617188 USD.
Mis oli kõigi aegade NEO madalaim (ATL) hind?
NEO nägi ATL hinda summas 0.07228679955005646 USD.
Milline on NEO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEO kauplemismaht on $ 1.41M USD.
Kas NEO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:16 (UTC+8)

NEO (NEO) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$6.328
$0.0000538
