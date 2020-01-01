NEIRO ETH (NEIROETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NEIRO ETH (NEIROETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NEIRO ETH (NEIROETH) teave NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. Ametlik veebisait: https://Neirocoin.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159 Ostke NEIROETH kohe!

NEIRO ETH (NEIROETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NEIRO ETH (NEIROETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 116.80M $ 116.80M $ 116.80M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 116.80M $ 116.80M $ 116.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 Praegune hind: $ 0.1168 $ 0.1168 $ 0.1168 Lisateave NEIRO ETH (NEIROETH) hinna kohta

NEIRO ETH (NEIROETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NEIRO ETH (NEIROETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEIROETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEIROETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEIROETH tokeni tokenoomikat, avastage NEIROETH tokeni reaalajas hinda!

NEIRO ETH (NEIROETH) hinna ajalugu NEIROETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEIROETH hinna ajalugu kohe!

NEIROETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEIROETH võiks suunduda? Meie NEIROETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEIROETH tokeni hinna ennustust kohe!

