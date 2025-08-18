Rohkem infot NEIROETH

NEIRO ETH hind(NEIROETH)

$0.117
-1.32%1D
NEIRO ETH (NEIROETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:09 (UTC+8)

NEIRO ETH (NEIROETH) hinna teave (USD)

$ 0.11363
$ 0.12286
$ 0.11363
$ 0.12286
$ 0.2986456942576995
$ 0.003297134910793924
+0.03%

-1.32%

-17.04%

-17.04%

NEIRO ETH (NEIROETH) reaalajas hind on $ 0.117. Viimase 24 tunni jooksul NEIROETH kaubeldud madalaim $ 0.11363 ja kõrgeim $ 0.12286 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEIROETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2986456942576995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003297134910793924.

Lüliajalise tootluse osas on NEIROETH muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -17.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEIRO ETH (NEIROETH) – turuteave

$ 117.00M
$ 60.19K
$ 117.00M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

NEIRO ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 117.00M $ 60.19K 24 tunnise kauplemismahuga. NEIROETH ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 117.00M.

NEIRO ETH (NEIROETH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NEIRO ETH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ -0.0015651-1.32%
30 päeva$ -0.01455-11.07%
60 päeva$ +0.02413+25.98%
90 päeva$ +0.01559+15.37%
NEIRO ETH Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEIROETH muutuse $ -0.0015651 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NEIRO ETH 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01455 (-11.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NEIRO ETH 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEIROETH $ +0.02413 (+25.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NEIRO ETH 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01559 (+15.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NEIRO ETH (NEIROETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NEIRO ETH hinnaajaloo lehte.

Mis on NEIRO ETH (NEIROETH)

NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH.

NEIRO ETH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NEIRO ETH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEIROETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NEIRO ETH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEIRO ETH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NEIRO ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEIRO ETH (NEIROETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEIRO ETH (NEIROETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEIRO ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEIRO ETH hinna ennustust kohe!

NEIRO ETH (NEIROETH) tokenoomika

NEIRO ETH (NEIROETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEIROETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NEIRO ETH (NEIROETH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NEIRO ETH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NEIRO ETH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEIRO ETH ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NEIRO ETH võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse NEIRO ETH ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEIRO ETH kohta

Kui palju on NEIRO ETH (NEIROETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEIROETH hind USD on 0.117 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEIROETH/USD hind?
Praegune hind NEIROETH/USD on $ 0.117. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEIRO ETH turukapitalisatsioon?
NEIROETH turukapitalisatsioon on $ 117.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEIROETH ringlev varu?
NEIROETH ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEIROETH (ATH) hind?
NEIROETH saavutab ATH hinna summas 0.2986456942576995 USD.
Mis oli kõigi aegade NEIROETH madalaim (ATL) hind?
NEIROETH nägi ATL hinda summas 0.003297134910793924 USD.
Milline on NEIROETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEIROETH kauplemismaht on $ 60.19K USD.
Kas NEIROETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEIROETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEIROETH hinna ennustust.
NEIRO ETH (NEIROETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

