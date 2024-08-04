First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi First Neiro on ETH (NEIROCTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) teave Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Ametlik veebisait: https://www.neiroeth.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h Ostke NEIROCTO kohe!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage First Neiro on ETH (NEIROCTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 151.32M $ 151.32M $ 151.32M Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 151.32M $ 151.32M $ 151.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Praegune hind: $ 0.0003597 $ 0.0003597 $ 0.0003597 Lisateave First Neiro on ETH (NEIROCTO) hinna kohta

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEIROCTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEIROCTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEIROCTO tokeni tokenoomikat, avastage NEIROCTO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NEIROCTO Kas olete huvitatud First Neiro on ETH (NEIROCTO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NEIROCTO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NEIROCTO MEXC-ist osta!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) hinna ajalugu NEIROCTO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEIROCTO hinna ajalugu kohe!

NEIROCTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEIROCTO võiks suunduda? Meie NEIROCTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEIROCTO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!