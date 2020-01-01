Neurashi (NEI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neurashi (NEI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neurashi (NEI) teave Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Ametlik veebisait: https://neurashi.com/ Valge raamat: https://neurashi.com/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK Ostke NEI kohe!

Neurashi (NEI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neurashi (NEI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 472.81K $ 472.81K $ 472.81K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 274.73M $ 274.73M $ 274.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03864 $ 0.03864 $ 0.03864 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 Praegune hind: $ 0.001721 $ 0.001721 $ 0.001721 Lisateave Neurashi (NEI) hinna kohta

Neurashi (NEI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neurashi (NEI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEI tokeni tokenoomikat, avastage NEI tokeni reaalajas hinda!

