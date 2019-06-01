NEBL (NEBL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NEBL (NEBL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NEBL (NEBL) teave Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services. Ametlik veebisait: https://nebl.io/ Valge raamat: https://nebl.io/wp-content/uploads/2019/06/NeblioWhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: http://explorer.nebl.io/ Ostke NEBL kohe!

NEBL (NEBL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NEBL (NEBL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 106.20K $ 106.20K $ 106.20K Koguvaru: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Ringlev varu: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 106.20K $ 106.20K $ 106.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.757 $ 3.757 $ 3.757 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 Praegune hind: $ 0.005072 $ 0.005072 $ 0.005072 Lisateave NEBL (NEBL) hinna kohta

NEBL (NEBL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NEBL (NEBL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEBL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEBL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEBL tokeni tokenoomikat, avastage NEBL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NEBL Kas olete huvitatud NEBL (NEBL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NEBL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NEBL MEXC-ist osta!

NEBL (NEBL) hinna ajalugu NEBL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEBL hinna ajalugu kohe!

NEBL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEBL võiks suunduda? Meie NEBL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEBL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!