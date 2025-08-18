Rohkem infot NEBL

NEBL logo

NEBL hind(NEBL)

1 NEBL/USD reaalajas hind:

+15.25%1D
NEBL (NEBL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:53 (UTC+8)

NEBL (NEBL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

NEBL (NEBL) reaalajas hind on $ 0.006919. Viimase 24 tunni jooksul NEBL kaubeldud madalaim $ 0.005814 ja kõrgeim $ 0.007318 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEBLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 64.87310028076172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000122058148122637.

Lüliajalise tootluse osas on NEBL muutunud +16.22% viimase tunni jooksul, +15.25% 24 tunni vältel +99.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEBL (NEBL) – turuteave

No.3146

NEBL

NEBL praegune turukapitalisatsioon on $ 144.88K $ 55.83K 24 tunnise kauplemismahuga. NEBL ringlev varu on 20.94M, mille koguvaru on 20939418.2133114. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NEBL (NEBL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NEBL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00091553+15.25%
30 päeva$ +0.00193+38.68%
60 päeva$ +0.003624+109.98%
90 päeva$ +0.003449+99.39%
NEBL Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEBL muutuse $ +0.00091553 (+15.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NEBL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00193 (+38.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NEBL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEBL $ +0.003624 (+109.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NEBL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003449 (+99.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NEBL (NEBL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NEBL hinnaajaloo lehte.

Mis on NEBL (NEBL)

Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

NEBL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NEBL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEBL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NEBL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEBL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NEBL hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEBL (NEBL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEBL (NEBL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEBL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEBL hinna ennustust kohe!

NEBL (NEBL) tokenoomika

NEBL (NEBL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEBL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NEBL (NEBL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NEBL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NEBL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEBL kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEBL kohta

Kui palju on NEBL (NEBL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEBL hind USD on 0.006919 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEBL/USD hind?
Praegune hind NEBL/USD on $ 0.006919. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEBL turukapitalisatsioon?
NEBL turukapitalisatsioon on $ 144.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEBL ringlev varu?
NEBL ringlev varu on 20.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEBL (ATH) hind?
NEBL saavutab ATH hinna summas 64.87310028076172 USD.
Mis oli kõigi aegade NEBL madalaim (ATL) hind?
NEBL nägi ATL hinda summas 0.000122058148122637 USD.
Milline on NEBL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEBL kauplemismaht on $ 55.83K USD.
Kas NEBL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEBL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEBL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:53 (UTC+8)

NEBL (NEBL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

