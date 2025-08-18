NEBL (NEBL) reaalajas hind on $ 0.006919. Viimase 24 tunni jooksul NEBL kaubeldud madalaim $ 0.005814 ja kõrgeim $ 0.007318 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEBLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 64.87310028076172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000122058148122637.
Lüliajalise tootluse osas on NEBL muutunud +16.22% viimase tunni jooksul, +15.25% 24 tunni vältel +99.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NEBL (NEBL) – turuteave
NEBL praegune turukapitalisatsioon on $ 144.88K$ 55.83K 24 tunnise kauplemismahuga. NEBL ringlev varu on 20.94M, mille koguvaru on 20939418.2133114. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NEBL (NEBL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NEBL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00091553
+15.25%
30 päeva
$ +0.00193
+38.68%
60 päeva
$ +0.003624
+109.98%
90 päeva
$ +0.003449
+99.39%
NEBL Hinnamuutus täna
Täna registreeris NEBL muutuse $ +0.00091553 (+15.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NEBL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00193 (+38.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NEBL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEBL $ +0.003624 (+109.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NEBL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003449 (+99.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NEBL (NEBL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.
NEBL hinna ennustus (USD)
Kui palju on NEBL (NEBL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEBL (NEBL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEBL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NEBL (NEBL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEBL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
