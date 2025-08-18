Rohkem infot NCT

PolySwarm hind(NCT)

1 NCT/USD reaalajas hind:

$0.021345
$0.021345$0.021345
+0.59%1D
USD
PolySwarm (NCT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:01:26 (UTC+8)

PolySwarm (NCT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.020625
$ 0.020625$ 0.020625
24 h madal
$ 0.021433
$ 0.021433$ 0.021433
24 h kõrge

$ 0.020625
$ 0.020625$ 0.020625

$ 0.021433
$ 0.021433$ 0.021433

$ 0.1734247951164937
$ 0.1734247951164937$ 0.1734247951164937

$ 0.00062294
$ 0.00062294$ 0.00062294

-0.39%

+0.59%

-3.36%

-3.36%

PolySwarm (NCT) reaalajas hind on $ 0.021345. Viimase 24 tunni jooksul NCT kaubeldud madalaim $ 0.020625 ja kõrgeim $ 0.021433 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1734247951164937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00062294.

Lüliajalise tootluse osas on NCT muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, +0.59% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PolySwarm (NCT) – turuteave

No.663

$ 40.25M
$ 40.25M$ 40.25M

$ 53.70K
$ 53.70K$ 53.70K

$ 40.25M
$ 40.25M$ 40.25M

1.89B
1.89B 1.89B

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

99.97%

ETH

PolySwarm praegune turukapitalisatsioon on $ 40.25M $ 53.70K 24 tunnise kauplemismahuga. NCT ringlev varu on 1.89B, mille koguvaru on 1885913076. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.25M.

PolySwarm (NCT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PolySwarm tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001252+0.59%
30 päeva$ +0.000071+0.33%
60 päeva$ +0.003067+16.77%
90 päeva$ -0.000217-1.01%
PolySwarm Hinnamuutus täna

Täna registreeris NCT muutuse $ +0.0001252 (+0.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PolySwarm 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000071 (+0.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PolySwarm 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NCT $ +0.003067 (+16.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PolySwarm 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000217 (-1.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PolySwarm (NCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PolySwarm hinnaajaloo lehte.

Mis on PolySwarm (NCT)

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

PolySwarm on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PolySwarm investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PolySwarm kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PolySwarm ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PolySwarm hinna ennustus (USD)

Kui palju on PolySwarm (NCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PolySwarm (NCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PolySwarm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PolySwarm hinna ennustust kohe!

PolySwarm (NCT) tokenoomika

PolySwarm (NCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PolySwarm (NCT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PolySwarm osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PolySwarm osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NCT kohalike valuutade suhtes

PolySwarm ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PolySwarm võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PolySwarm ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PolySwarm kohta

Kui palju on PolySwarm (NCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NCT hind USD on 0.021345 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NCT/USD hind?
Praegune hind NCT/USD on $ 0.021345. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PolySwarm turukapitalisatsioon?
NCT turukapitalisatsioon on $ 40.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NCT ringlev varu?
NCT ringlev varu on 1.89B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NCT (ATH) hind?
NCT saavutab ATH hinna summas 0.1734247951164937 USD.
Mis oli kõigi aegade NCT madalaim (ATL) hind?
NCT nägi ATL hinda summas 0.00062294 USD.
Milline on NCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NCT kauplemismaht on $ 53.70K USD.
Kas NCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NCT hinna ennustust.
PolySwarm (NCT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

