PolySwarm (NCT) reaalajas hind on $ 0.021345. Viimase 24 tunni jooksul NCT kaubeldud madalaim $ 0.020625 ja kõrgeim $ 0.021433 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1734247951164937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00062294.
Lüliajalise tootluse osas on NCT muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, +0.59% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PolySwarm (NCT) – turuteave
No.663
$ 40.25M
$ 40.25M$ 40.25M
$ 53.70K
$ 53.70K$ 53.70K
$ 40.25M
$ 40.25M$ 40.25M
1.89B
1.89B 1.89B
1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076
1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076
99.97%
ETH
PolySwarm praegune turukapitalisatsioon on $ 40.25M$ 53.70K 24 tunnise kauplemismahuga. NCT ringlev varu on 1.89B, mille koguvaru on 1885913076. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.25M.
PolySwarm (NCT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PolySwarm tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001252
+0.59%
30 päeva
$ +0.000071
+0.33%
60 päeva
$ +0.003067
+16.77%
90 päeva
$ -0.000217
-1.01%
PolySwarm Hinnamuutus täna
Täna registreeris NCT muutuse $ +0.0001252 (+0.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PolySwarm 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000071 (+0.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PolySwarm 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NCT $ +0.003067 (+16.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PolySwarm 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000217 (-1.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PolySwarm (NCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.
PolySwarm on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PolySwarm investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PolySwarm kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PolySwarm ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PolySwarm hinna ennustus (USD)
Kui palju on PolySwarm (NCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PolySwarm (NCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PolySwarm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PolySwarm (NCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PolySwarm (NCT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PolySwarm osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PolySwarm osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.