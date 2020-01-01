NeurochainAI (NCN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NeurochainAI (NCN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NeurochainAI (NCN) teave NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store. Ametlik veebisait: https://neurochain.ai Valge raamat: https://docs.neurochain.ai Plokiahela Explorer: https://ncnscan.com Ostke NCN kohe!

NeurochainAI (NCN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NeurochainAI (NCN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 184.11K $ 184.11K $ 184.11K Koguvaru: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Ringlev varu: $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 Praegune hind: $ 0.000675 $ 0.000675 $ 0.000675 Lisateave NeurochainAI (NCN) hinna kohta

NeurochainAI (NCN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NeurochainAI (NCN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NCN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NCN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NCN tokeni tokenoomikat, avastage NCN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NCN Kas olete huvitatud NeurochainAI (NCN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NCN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NCN MEXC-ist osta!

NeurochainAI (NCN) hinna ajalugu NCN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NCN hinna ajalugu kohe!

NCN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NCN võiks suunduda? Meie NCN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NCN tokeni hinna ennustust kohe!

