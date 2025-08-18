NeurochainAI (NCN) reaalajas hind on $ 0.000654. Viimase 24 tunni jooksul NCN kaubeldud madalaim $ 0.000643 ja kõrgeim $ 0.000675 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09670403470029812 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000503393810261776.
Lüliajalise tootluse osas on NCN muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -21.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NeurochainAI (NCN) – turuteave
No.2717
$ 178.38K
$ 178.38K
$ 16.62K
$ 16.62K
$ 1.96M
$ 1.96M
272.75M
272.75M
3,000,000,000
3,000,000,000
450,000,000
450,000,000
9.09%
NONE
NeurochainAI praegune turukapitalisatsioon on $ 178.38K$ 16.62K 24 tunnise kauplemismahuga. NCN ringlev varu on 272.75M, mille koguvaru on 450000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.96M.
NeurochainAI (NCN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NeurochainAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000057
+9.54%
60 päeva
$ +0.000064
+10.84%
90 päeva
$ -0.000189
-22.42%
NeurochainAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris NCN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NeurochainAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000057 (+9.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NeurochainAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NCN $ +0.000064 (+10.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NeurochainAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000189 (-22.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NeurochainAI (NCN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.
NeurochainAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on NeurochainAI (NCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NeurochainAI (NCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NeurochainAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NeurochainAI (NCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
