NeurochainAI logo

NeurochainAI hind(NCN)

1 NCN/USD reaalajas hind:

$0.000654
$0.000654$0.000654
0.00%1D
USD
NeurochainAI (NCN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:49:28 (UTC+8)

NeurochainAI (NCN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000643
$ 0.000643$ 0.000643
24 h madal
$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675
24 h kõrge

$ 0.000643
$ 0.000643$ 0.000643

$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675

$ 0.09670403470029812
$ 0.09670403470029812$ 0.09670403470029812

$ 0.000503393810261776
$ 0.000503393810261776$ 0.000503393810261776

+0.15%

0.00%

-21.21%

-21.21%

NeurochainAI (NCN) reaalajas hind on $ 0.000654. Viimase 24 tunni jooksul NCN kaubeldud madalaim $ 0.000643 ja kõrgeim $ 0.000675 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09670403470029812 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000503393810261776.

Lüliajalise tootluse osas on NCN muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -21.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NeurochainAI (NCN) – turuteave

No.2717

$ 178.38K
$ 178.38K$ 178.38K

$ 16.62K
$ 16.62K$ 16.62K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

272.75M
272.75M 272.75M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

450,000,000
450,000,000 450,000,000

9.09%

NONE

NeurochainAI praegune turukapitalisatsioon on $ 178.38K $ 16.62K 24 tunnise kauplemismahuga. NCN ringlev varu on 272.75M, mille koguvaru on 450000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.96M.

NeurochainAI (NCN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NeurochainAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000057+9.54%
60 päeva$ +0.000064+10.84%
90 päeva$ -0.000189-22.42%
NeurochainAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris NCN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NeurochainAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000057 (+9.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NeurochainAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NCN $ +0.000064 (+10.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NeurochainAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000189 (-22.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NeurochainAI (NCN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NeurochainAI hinnaajaloo lehte.

Mis on NeurochainAI (NCN)

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

NeurochainAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NeurochainAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NCN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NeurochainAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NeurochainAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NeurochainAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NeurochainAI (NCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NeurochainAI (NCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NeurochainAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NeurochainAI hinna ennustust kohe!

NeurochainAI (NCN) tokenoomika

NeurochainAI (NCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NeurochainAI (NCN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NeurochainAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NeurochainAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NCN kohalike valuutade suhtes

1 NeurochainAI(NCN)/VND
17.21001
1 NeurochainAI(NCN)/AUD
A$0.00099408
1 NeurochainAI(NCN)/GBP
0.00047742
1 NeurochainAI(NCN)/EUR
0.0005559
1 NeurochainAI(NCN)/USD
$0.000654
1 NeurochainAI(NCN)/MYR
RM0.00275334
1 NeurochainAI(NCN)/TRY
0.02667666
1 NeurochainAI(NCN)/JPY
¥0.096138
1 NeurochainAI(NCN)/ARS
ARS$0.84824454
1 NeurochainAI(NCN)/RUB
0.05213034
1 NeurochainAI(NCN)/INR
0.05723154
1 NeurochainAI(NCN)/IDR
Rp10.54838562
1 NeurochainAI(NCN)/KRW
0.90832752
1 NeurochainAI(NCN)/PHP
0.0369837
1 NeurochainAI(NCN)/EGP
￡E.0.03156204
1 NeurochainAI(NCN)/BRL
R$0.0035316
1 NeurochainAI(NCN)/CAD
C$0.00090252
1 NeurochainAI(NCN)/BDT
0.07942176
1 NeurochainAI(NCN)/NGN
1.00306596
1 NeurochainAI(NCN)/UAH
0.02695134
1 NeurochainAI(NCN)/VES
Bs0.08829
1 NeurochainAI(NCN)/CLP
$0.630456
1 NeurochainAI(NCN)/PKR
Rs0.18526512
1 NeurochainAI(NCN)/KZT
0.35408214
1 NeurochainAI(NCN)/THB
฿0.0211242
1 NeurochainAI(NCN)/TWD
NT$0.01963962
1 NeurochainAI(NCN)/AED
د.إ0.00240018
1 NeurochainAI(NCN)/CHF
Fr0.0005232
1 NeurochainAI(NCN)/HKD
HK$0.00511428
1 NeurochainAI(NCN)/AMD
֏0.24999804
1 NeurochainAI(NCN)/MAD
.د.م0.00587946
1 NeurochainAI(NCN)/MXN
$0.01234098
1 NeurochainAI(NCN)/PLN
0.00238056
1 NeurochainAI(NCN)/RON
лв0.00282528
1 NeurochainAI(NCN)/SEK
kr0.0062457
1 NeurochainAI(NCN)/BGN
лв0.00109218
1 NeurochainAI(NCN)/HUF
Ft0.2207904
1 NeurochainAI(NCN)/CZK
0.0136686
1 NeurochainAI(NCN)/KWD
د.ك0.00019947
1 NeurochainAI(NCN)/ILS
0.00220398
1 NeurochainAI(NCN)/NOK
kr0.00666426
1 NeurochainAI(NCN)/NZD
$0.00109872

NeurochainAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NeurochainAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NeurochainAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NeurochainAI kohta

Kui palju on NeurochainAI (NCN) tänapäeval väärt?
Reaalajas NCN hind USD on 0.000654 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NCN/USD hind?
Praegune hind NCN/USD on $ 0.000654. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NeurochainAI turukapitalisatsioon?
NCN turukapitalisatsioon on $ 178.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NCN ringlev varu?
NCN ringlev varu on 272.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NCN (ATH) hind?
NCN saavutab ATH hinna summas 0.09670403470029812 USD.
Mis oli kõigi aegade NCN madalaim (ATL) hind?
NCN nägi ATL hinda summas 0.000503393810261776 USD.
Milline on NCN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NCN kauplemismaht on $ 16.62K USD.
Kas NCN sel aastal kõrgemale ka suundub?
NCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NCN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:49:28 (UTC+8)

