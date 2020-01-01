NAWS.AI (NAWS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NAWS.AI (NAWS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NAWS.AI (NAWS) teave NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market. Ametlik veebisait: NAWS.AI Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/17Tenv4GwnRvx0PQaXm-q25NJp_EhIAg4/view?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x726a54e04f394b6e44e58a2d7cb0fec61361d10e Ostke NAWS kohe!

NAWS.AI (NAWS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NAWS.AI (NAWS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.002701 $ 0.002701 $ 0.002701 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 Praegune hind: $ 0.00047044 $ 0.00047044 $ 0.00047044 Lisateave NAWS.AI (NAWS) hinna kohta

NAWS.AI (NAWS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NAWS.AI (NAWS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAWS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAWS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAWS tokeni tokenoomikat, avastage NAWS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NAWS Kas olete huvitatud NAWS.AI (NAWS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NAWS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NAWS MEXC-ist osta!

NAWS.AI (NAWS) hinna ajalugu NAWS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NAWS hinna ajalugu kohe!

NAWS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAWS võiks suunduda? Meie NAWS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAWS tokeni hinna ennustust kohe!

