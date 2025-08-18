Rohkem infot NAWS

NAWS.AI hind(NAWS)

1 NAWS/USD reaalajas hind:

$0.00041241
$0.00041241
+9.56%1D
USD
NAWS.AI (NAWS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:28 (UTC+8)

NAWS.AI (NAWS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003
$ 0.0003
24 h madal
$ 0.00060468
$ 0.00060468
24 h kõrge

$ 0.0003
$ 0.0003

$ 0.00060468
$ 0.00060468

$ 0.006708277521803125
$ 0.006708277521803125

$ 0.000080572106903211
$ 0.000080572106903211

+8.46%

+9.56%

-55.74%

-55.74%

NAWS.AI (NAWS) reaalajas hind on $ 0.00041241. Viimase 24 tunni jooksul NAWS kaubeldud madalaim $ 0.0003 ja kõrgeim $ 0.00060468 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAWSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006708277521803125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000080572106903211.

Lüliajalise tootluse osas on NAWS muutunud +8.46% viimase tunni jooksul, +9.56% 24 tunni vältel -55.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NAWS.AI (NAWS) – turuteave

No.4975

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.71K
$ 54.71K

$ 4.12M
$ 4.12M

0.00
0.00

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

0.00%

BSC

NAWS.AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.71K 24 tunnise kauplemismahuga. NAWS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.12M.

NAWS.AI (NAWS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NAWS.AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000359861+9.56%
30 päeva$ +0.00009221+28.79%
60 päeva$ +0.00022036+114.74%
90 päeva$ +0.0003183+338.22%
NAWS.AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris NAWS muutuse $ +0.0000359861 (+9.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NAWS.AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00009221 (+28.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NAWS.AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAWS $ +0.00022036 (+114.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NAWS.AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0003183 (+338.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NAWS.AI (NAWS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NAWS.AI hinnaajaloo lehte.

Mis on NAWS.AI (NAWS)

NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market.

NAWS.AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NAWS.AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NAWS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NAWS.AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NAWS.AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NAWS.AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NAWS.AI (NAWS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAWS.AI (NAWS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAWS.AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NAWS.AI hinna ennustust kohe!

NAWS.AI (NAWS) tokenoomika

NAWS.AI (NAWS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAWS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NAWS.AI (NAWS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NAWS.AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NAWS.AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAWS kohalike valuutade suhtes

1 NAWS.AI(NAWS)/VND
10.85256915
1 NAWS.AI(NAWS)/AUD
A$0.0006268632
1 NAWS.AI(NAWS)/GBP
0.0003010593
1 NAWS.AI(NAWS)/EUR
0.0003505485
1 NAWS.AI(NAWS)/USD
$0.00041241
1 NAWS.AI(NAWS)/MYR
RM0.0017362461
1 NAWS.AI(NAWS)/TRY
0.0168222039
1 NAWS.AI(NAWS)/JPY
¥0.06062427
1 NAWS.AI(NAWS)/ARS
ARS$0.5348998941
1 NAWS.AI(NAWS)/RUB
0.0328732011
1 NAWS.AI(NAWS)/INR
0.0360899991
1 NAWS.AI(NAWS)/IDR
Rp6.6517732623
1 NAWS.AI(NAWS)/KRW
0.5727880008
1 NAWS.AI(NAWS)/PHP
0.0233217855
1 NAWS.AI(NAWS)/EGP
￡E.0.0199029066
1 NAWS.AI(NAWS)/BRL
R$0.002227014
1 NAWS.AI(NAWS)/CAD
C$0.0005691258
1 NAWS.AI(NAWS)/BDT
0.0500830704
1 NAWS.AI(NAWS)/NGN
0.6325297134
1 NAWS.AI(NAWS)/UAH
0.0169954161
1 NAWS.AI(NAWS)/VES
Bs0.05567535
1 NAWS.AI(NAWS)/CLP
$0.39756324
1 NAWS.AI(NAWS)/PKR
Rs0.1168275048
1 NAWS.AI(NAWS)/KZT
0.2232828981
1 NAWS.AI(NAWS)/THB
฿0.0133579599
1 NAWS.AI(NAWS)/TWD
NT$0.0123846723
1 NAWS.AI(NAWS)/AED
د.إ0.0015135447
1 NAWS.AI(NAWS)/CHF
Fr0.000329928
1 NAWS.AI(NAWS)/HKD
HK$0.0032250462
1 NAWS.AI(NAWS)/AMD
֏0.1576478466
1 NAWS.AI(NAWS)/MAD
.د.م0.0037075659
1 NAWS.AI(NAWS)/MXN
$0.0077821767
1 NAWS.AI(NAWS)/PLN
0.0015011724
1 NAWS.AI(NAWS)/RON
лв0.0017816112
1 NAWS.AI(NAWS)/SEK
kr0.0039385155
1 NAWS.AI(NAWS)/BGN
лв0.0006887247
1 NAWS.AI(NAWS)/HUF
Ft0.139229616
1 NAWS.AI(NAWS)/CZK
0.008619369
1 NAWS.AI(NAWS)/KWD
د.ك0.00012578505
1 NAWS.AI(NAWS)/ILS
0.0013898217
1 NAWS.AI(NAWS)/NOK
kr0.0042024579
1 NAWS.AI(NAWS)/NZD
$0.0006928488

NAWS.AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NAWS.AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NAWS.AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAWS.AI kohta

Kui palju on NAWS.AI (NAWS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAWS hind USD on 0.00041241 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAWS/USD hind?
Praegune hind NAWS/USD on $ 0.00041241. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NAWS.AI turukapitalisatsioon?
NAWS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAWS ringlev varu?
NAWS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAWS (ATH) hind?
NAWS saavutab ATH hinna summas 0.006708277521803125 USD.
Mis oli kõigi aegade NAWS madalaim (ATL) hind?
NAWS nägi ATL hinda summas 0.000080572106903211 USD.
Milline on NAWS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAWS kauplemismaht on $ 54.71K USD.
Kas NAWS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAWS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAWS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:28 (UTC+8)

NAWS.AI (NAWS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

