NAWS.AI (NAWS) reaalajas hind on $ 0.00041241. Viimase 24 tunni jooksul NAWS kaubeldud madalaim $ 0.0003 ja kõrgeim $ 0.00060468 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAWSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006708277521803125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000080572106903211.
Lüliajalise tootluse osas on NAWS muutunud +8.46% viimase tunni jooksul, +9.56% 24 tunni vältel -55.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NAWS.AI (NAWS) – turuteave
NAWS.AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.71K 24 tunnise kauplemismahuga. NAWS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.12M.
NAWS.AI (NAWS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NAWS.AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000359861
+9.56%
30 päeva
$ +0.00009221
+28.79%
60 päeva
$ +0.00022036
+114.74%
90 päeva
$ +0.0003183
+338.22%
NAWS.AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris NAWS muutuse $ +0.0000359861 (+9.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NAWS.AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00009221 (+28.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NAWS.AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAWS $ +0.00022036 (+114.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NAWS.AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0003183 (+338.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NAWS.AI (NAWS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market.
NAWS.AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on NAWS.AI (NAWS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAWS.AI (NAWS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAWS.AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NAWS.AI (NAWS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAWS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
