NAVI Protocol (NAVX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NAVI Protocol (NAVX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NAVI Protocol (NAVX) teave NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Ametlik veebisait: https://www.naviprotocol.io/ Valge raamat: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Plokiahela Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Ostke NAVX kohe!

NAVI Protocol (NAVX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NAVI Protocol (NAVX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.52M $ 22.52M $ 22.52M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 589.46M $ 589.46M $ 589.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.20M $ 38.20M $ 38.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 Kõigi aegade madalaim: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 Praegune hind: $ 0.0382 $ 0.0382 $ 0.0382 Lisateave NAVI Protocol (NAVX) hinna kohta

NAVI Protocol (NAVX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NAVI Protocol (NAVX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAVX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAVX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAVX tokeni tokenoomikat, avastage NAVX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NAVX Kas olete huvitatud NAVI Protocol (NAVX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NAVX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NAVX MEXC-ist osta!

NAVI Protocol (NAVX) hinna ajalugu NAVX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NAVX hinna ajalugu kohe!

NAVX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAVX võiks suunduda? Meie NAVX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAVX tokeni hinna ennustust kohe!

