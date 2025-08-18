Rohkem infot NAVX

NAVX Hinnainfo

NAVX Valge raamat

NAVX Ametlik veebisait

NAVX Tokenoomika

NAVX Hinnaprognoos

NAVX Ajalugu

NAVX – ostujuhend

NAVX-usaldusraha valuutakonverter

NAVX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NAVI Protocol logo

NAVI Protocol hind(NAVX)

1 NAVX/USD reaalajas hind:

$0.0406
$0.0406$0.0406
-1.02%1D
USD
NAVI Protocol (NAVX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:49:20 (UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04027
$ 0.04027$ 0.04027
24 h madal
$ 0.04386
$ 0.04386$ 0.04386
24 h kõrge

$ 0.04027
$ 0.04027$ 0.04027

$ 0.04386
$ 0.04386$ 0.04386

$ 0.4215575252595851
$ 0.4215575252595851$ 0.4215575252595851

$ 0.029139384042176107
$ 0.029139384042176107$ 0.029139384042176107

-0.47%

-1.02%

-33.22%

-33.22%

NAVI Protocol (NAVX) reaalajas hind on $ 0.04057. Viimase 24 tunni jooksul NAVX kaubeldud madalaim $ 0.04027 ja kõrgeim $ 0.04386 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAVXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4215575252595851 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.029139384042176107.

Lüliajalise tootluse osas on NAVX muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -1.02% 24 tunni vältel -33.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NAVI Protocol (NAVX) – turuteave

No.812

$ 23.91M
$ 23.91M$ 23.91M

$ 154.94K
$ 154.94K$ 154.94K

$ 40.57M
$ 40.57M$ 40.57M

589.46M
589.46M 589.46M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

58.94%

SUI

NAVI Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 23.91M $ 154.94K 24 tunnise kauplemismahuga. NAVX ringlev varu on 589.46M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.57M.

NAVI Protocol (NAVX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NAVI Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004184-1.02%
30 päeva$ -0.01011-19.95%
60 päeva$ +0.00292+7.75%
90 päeva$ -0.02569-38.78%
NAVI Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris NAVX muutuse $ -0.0004184 (-1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NAVI Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01011 (-19.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NAVI Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAVX $ +0.00292 (+7.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NAVI Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02569 (-38.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NAVI Protocol (NAVX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NAVI Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NAVI Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NAVX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NAVI Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NAVI Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NAVI Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on NAVI Protocol (NAVX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAVI Protocol (NAVX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAVI Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NAVI Protocol hinna ennustust kohe!

NAVI Protocol (NAVX) tokenoomika

NAVI Protocol (NAVX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAVX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NAVI Protocol (NAVX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NAVI Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NAVI Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAVX kohalike valuutade suhtes

1 NAVI Protocol(NAVX)/VND
1,067.59955
1 NAVI Protocol(NAVX)/AUD
A$0.0616664
1 NAVI Protocol(NAVX)/GBP
0.0296161
1 NAVI Protocol(NAVX)/EUR
0.0344845
1 NAVI Protocol(NAVX)/USD
$0.04057
1 NAVI Protocol(NAVX)/MYR
RM0.1707997
1 NAVI Protocol(NAVX)/TRY
1.6548503
1 NAVI Protocol(NAVX)/JPY
¥5.96379
1 NAVI Protocol(NAVX)/ARS
ARS$52.6196957
1 NAVI Protocol(NAVX)/RUB
3.2338347
1 NAVI Protocol(NAVX)/INR
3.5502807
1 NAVI Protocol(NAVX)/IDR
Rp654.3547471
1 NAVI Protocol(NAVX)/KRW
56.3468616
1 NAVI Protocol(NAVX)/PHP
2.2942335
1 NAVI Protocol(NAVX)/EGP
￡E.1.9579082
1 NAVI Protocol(NAVX)/BRL
R$0.219078
1 NAVI Protocol(NAVX)/CAD
C$0.0559866
1 NAVI Protocol(NAVX)/BDT
4.9268208
1 NAVI Protocol(NAVX)/NGN
62.2238318
1 NAVI Protocol(NAVX)/UAH
1.6718897
1 NAVI Protocol(NAVX)/VES
Bs5.47695
1 NAVI Protocol(NAVX)/CLP
$39.10948
1 NAVI Protocol(NAVX)/PKR
Rs11.4926696
1 NAVI Protocol(NAVX)/KZT
21.9650037
1 NAVI Protocol(NAVX)/THB
฿1.310411
1 NAVI Protocol(NAVX)/TWD
NT$1.2183171
1 NAVI Protocol(NAVX)/AED
د.إ0.1488919
1 NAVI Protocol(NAVX)/CHF
Fr0.032456
1 NAVI Protocol(NAVX)/HKD
HK$0.3172574
1 NAVI Protocol(NAVX)/AMD
֏15.5082882
1 NAVI Protocol(NAVX)/MAD
.د.م0.3647243
1 NAVI Protocol(NAVX)/MXN
$0.7655559
1 NAVI Protocol(NAVX)/PLN
0.1476748
1 NAVI Protocol(NAVX)/RON
лв0.1752624
1 NAVI Protocol(NAVX)/SEK
kr0.3874435
1 NAVI Protocol(NAVX)/BGN
лв0.0677519
1 NAVI Protocol(NAVX)/HUF
Ft13.696432
1 NAVI Protocol(NAVX)/CZK
0.847913
1 NAVI Protocol(NAVX)/KWD
د.ك0.01237385
1 NAVI Protocol(NAVX)/ILS
0.1367209
1 NAVI Protocol(NAVX)/NOK
kr0.4134083
1 NAVI Protocol(NAVX)/NZD
$0.0681576

NAVI Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NAVI Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NAVI Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAVI Protocol kohta

Kui palju on NAVI Protocol (NAVX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAVX hind USD on 0.04057 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAVX/USD hind?
Praegune hind NAVX/USD on $ 0.04057. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NAVI Protocol turukapitalisatsioon?
NAVX turukapitalisatsioon on $ 23.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAVX ringlev varu?
NAVX ringlev varu on 589.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAVX (ATH) hind?
NAVX saavutab ATH hinna summas 0.4215575252595851 USD.
Mis oli kõigi aegade NAVX madalaim (ATL) hind?
NAVX nägi ATL hinda summas 0.029139384042176107 USD.
Milline on NAVX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAVX kauplemismaht on $ 154.94K USD.
Kas NAVX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAVX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAVX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:49:20 (UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NAVX/USD kalkulaator

Summa

NAVX
NAVX
USD
USD

1 NAVX = 0.04057 USD

Kauplemine: NAVX

NAVXUSDT
$0.0406
$0.0406$0.0406
-1.02%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu