Mis on NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NAVI Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida NAVX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse NAVI Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NAVI Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NAVI Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on NAVI Protocol (NAVX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAVI Protocol (NAVX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAVI Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NAVI Protocol (NAVX) tokenoomika

NAVI Protocol (NAVX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAVX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NAVI Protocol (NAVX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NAVI Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NAVI Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAVX kohalike valuutade suhtes

NAVI Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NAVI Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAVI Protocol kohta Kui palju on NAVI Protocol (NAVX) tänapäeval väärt? Reaalajas NAVX hind USD on 0.04057 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAVX/USD hind? $ 0.04057 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAVX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NAVI Protocol turukapitalisatsioon? NAVX turukapitalisatsioon on $ 23.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAVX ringlev varu? NAVX ringlev varu on 589.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAVX (ATH) hind? NAVX saavutab ATH hinna summas 0.4215575252595851 USD . Mis oli kõigi aegade NAVX madalaim (ATL) hind? NAVX nägi ATL hinda summas 0.029139384042176107 USD . Milline on NAVX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAVX kauplemismaht on $ 154.94K USD . Kas NAVX sel aastal kõrgemale ka suundub? NAVX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAVX hinna ennustust

