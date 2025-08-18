NAVI Protocol (NAVX) reaalajas hind on $ 0.04057. Viimase 24 tunni jooksul NAVX kaubeldud madalaim $ 0.04027 ja kõrgeim $ 0.04386 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAVXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4215575252595851 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.029139384042176107.
Lüliajalise tootluse osas on NAVX muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -1.02% 24 tunni vältel -33.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NAVI Protocol (NAVX) – turuteave
NAVI Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 23.91M$ 154.94K 24 tunnise kauplemismahuga. NAVX ringlev varu on 589.46M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.57M.
NAVI Protocol (NAVX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NAVI Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004184
-1.02%
30 päeva
$ -0.01011
-19.95%
60 päeva
$ +0.00292
+7.75%
90 päeva
$ -0.02569
-38.78%
NAVI Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris NAVX muutuse $ -0.0004184 (-1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NAVI Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01011 (-19.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NAVI Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAVX $ +0.00292 (+7.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NAVI Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02569 (-38.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.
NAVI Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NAVI Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NAVX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NAVI Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NAVI Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NAVI Protocol hinna ennustus (USD)
NAVI Protocol (NAVX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NAVI Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NAVI Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.