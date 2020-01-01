Napoli Fan Token (NAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Napoli Fan Token (NAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Napoli Fan Token (NAP) teave The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Ametlik veebisait: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Ostke NAP kohe!

Napoli Fan Token (NAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Napoli Fan Token (NAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 Kõigi aegade madalaim: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 Praegune hind: $ 0.7448 $ 0.7448 $ 0.7448 Lisateave Napoli Fan Token (NAP) hinna kohta

Napoli Fan Token (NAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Napoli Fan Token (NAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAP tokeni tokenoomikat, avastage NAP tokeni reaalajas hinda!

Napoli Fan Token (NAP) hinna ajalugu NAP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NAP hinna ajalugu kohe!

NAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAP võiks suunduda? Meie NAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAP tokeni hinna ennustust kohe!

