Napoli Fan Token logo

Napoli Fan Token hind(NAP)

1 NAP/USD reaalajas hind:

$0.7577
$0.7577$0.7577
-0.22%1D
USD
Napoli Fan Token (NAP) reaalajas hinnagraafik
Napoli Fan Token (NAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7474
$ 0.7474$ 0.7474
24 h madal
$ 0.7667
$ 0.7667$ 0.7667
24 h kõrge

$ 0.7474
$ 0.7474$ 0.7474

$ 0.7667
$ 0.7667$ 0.7667

$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597

$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787

+0.19%

-0.22%

+2.12%

+2.12%

Napoli Fan Token (NAP) reaalajas hind on $ 0.7587. Viimase 24 tunni jooksul NAP kaubeldud madalaim $ 0.7474 ja kõrgeim $ 0.7667 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.872712934817597 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.43330404301464787.

Lüliajalise tootluse osas on NAP muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +2.12% viimase 7 päeva jooksul.

Napoli Fan Token (NAP) – turuteave

No.1635

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K

$ 7.58M
$ 7.58M$ 7.58M

4.32M
4.32M 4.32M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

43.21%

CHZ

Napoli Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.28M $ 55.65K 24 tunnise kauplemismahuga. NAP ringlev varu on 4.32M, mille koguvaru on 9995000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.58M.

Napoli Fan Token (NAP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Napoli Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001671-0.22%
30 päeva$ +0.1237+19.48%
60 päeva$ +0.123+19.34%
90 päeva$ -1.3687-64.34%
Napoli Fan Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris NAP muutuse $ -0.001671 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Napoli Fan Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1237 (+19.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Napoli Fan Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAP $ +0.123 (+19.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Napoli Fan Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.3687 (-64.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Napoli Fan Token (NAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Napoli Fan Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Napoli Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Napoli Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Napoli Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Napoli Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Napoli Fan Token (NAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Napoli Fan Token (NAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Napoli Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Napoli Fan Token hinna ennustust kohe!

Napoli Fan Token (NAP) tokenoomika

Napoli Fan Token (NAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Napoli Fan Token (NAP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Napoli Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Napoli Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAP kohalike valuutade suhtes

1 Napoli Fan Token(NAP)/VND
19,965.1905
1 Napoli Fan Token(NAP)/AUD
A$1.153224
1 Napoli Fan Token(NAP)/GBP
0.553851
1 Napoli Fan Token(NAP)/EUR
0.644895
1 Napoli Fan Token(NAP)/USD
$0.7587
1 Napoli Fan Token(NAP)/MYR
RM3.194127
1 Napoli Fan Token(NAP)/TRY
30.947373
1 Napoli Fan Token(NAP)/JPY
¥111.5289
1 Napoli Fan Token(NAP)/ARS
ARS$984.041487
1 Napoli Fan Token(NAP)/RUB
60.475977
1 Napoli Fan Token(NAP)/INR
66.393837
1 Napoli Fan Token(NAP)/IDR
Rp12,237.095061
1 Napoli Fan Token(NAP)/KRW
1,053.743256
1 Napoli Fan Token(NAP)/PHP
42.904485
1 Napoli Fan Token(NAP)/EGP
￡E.36.614862
1 Napoli Fan Token(NAP)/BRL
R$4.09698
1 Napoli Fan Token(NAP)/CAD
C$1.047006
1 Napoli Fan Token(NAP)/BDT
92.136528
1 Napoli Fan Token(NAP)/NGN
1,163.648538
1 Napoli Fan Token(NAP)/UAH
31.266027
1 Napoli Fan Token(NAP)/VES
Bs102.4245
1 Napoli Fan Token(NAP)/CLP
$731.3868
1 Napoli Fan Token(NAP)/PKR
Rs214.924536
1 Napoli Fan Token(NAP)/KZT
410.767767
1 Napoli Fan Token(NAP)/THB
฿24.50601
1 Napoli Fan Token(NAP)/TWD
NT$22.783761
1 Napoli Fan Token(NAP)/AED
د.إ2.784429
1 Napoli Fan Token(NAP)/CHF
Fr0.60696
1 Napoli Fan Token(NAP)/HKD
HK$5.933034
1 Napoli Fan Token(NAP)/AMD
֏290.020662
1 Napoli Fan Token(NAP)/MAD
.د.م6.820713
1 Napoli Fan Token(NAP)/MXN
$14.316669
1 Napoli Fan Token(NAP)/PLN
2.761668
1 Napoli Fan Token(NAP)/RON
лв3.277584
1 Napoli Fan Token(NAP)/SEK
kr7.245585
1 Napoli Fan Token(NAP)/BGN
лв1.267029
1 Napoli Fan Token(NAP)/HUF
Ft256.13712
1 Napoli Fan Token(NAP)/CZK
15.85683
1 Napoli Fan Token(NAP)/KWD
د.ك0.2314035
1 Napoli Fan Token(NAP)/ILS
2.556819
1 Napoli Fan Token(NAP)/NOK
kr7.731153
1 Napoli Fan Token(NAP)/NZD
$1.274616

Napoli Fan Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Napoli Fan Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Napoli Fan Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Napoli Fan Token kohta

Kui palju on Napoli Fan Token (NAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAP hind USD on 0.7587 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAP/USD hind?
Praegune hind NAP/USD on $ 0.7587. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Napoli Fan Token turukapitalisatsioon?
NAP turukapitalisatsioon on $ 3.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAP ringlev varu?
NAP ringlev varu on 4.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAP (ATH) hind?
NAP saavutab ATH hinna summas 9.872712934817597 USD.
Mis oli kõigi aegade NAP madalaim (ATL) hind?
NAP nägi ATL hinda summas 0.43330404301464787 USD.
Milline on NAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAP kauplemismaht on $ 55.65K USD.
Kas NAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAP hinna ennustust.
