Napoli Fan Token (NAP) reaalajas hind on $ 0.7587. Viimase 24 tunni jooksul NAP kaubeldud madalaim $ 0.7474 ja kõrgeim $ 0.7667 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.872712934817597 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.43330404301464787.
Lüliajalise tootluse osas on NAP muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Napoli Fan Token (NAP) – turuteave
No.1635
$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M
$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K
$ 7.58M
$ 7.58M$ 7.58M
4.32M
4.32M 4.32M
9,995,000
9,995,000 9,995,000
9,995,000
9,995,000 9,995,000
43.21%
CHZ
Napoli Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.28M$ 55.65K 24 tunnise kauplemismahuga. NAP ringlev varu on 4.32M, mille koguvaru on 9995000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.58M.
Napoli Fan Token (NAP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Napoli Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001671
-0.22%
30 päeva
$ +0.1237
+19.48%
60 päeva
$ +0.123
+19.34%
90 päeva
$ -1.3687
-64.34%
Napoli Fan Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris NAP muutuse $ -0.001671 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Napoli Fan Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1237 (+19.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Napoli Fan Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAP $ +0.123 (+19.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Napoli Fan Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.3687 (-64.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Napoli Fan Token (NAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.
Napoli Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Napoli Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Napoli Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Napoli Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Napoli Fan Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Napoli Fan Token (NAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Napoli Fan Token (NAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Napoli Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Napoli Fan Token (NAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Napoli Fan Token (NAP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Napoli Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Napoli Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.