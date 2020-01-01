Nettensor (NAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nettensor (NAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nettensor (NAO) teave Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Ametlik veebisait: https://nettensor.com Valge raamat: https://docs.nettensor.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d Ostke NAO kohe!

Nettensor (NAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nettensor (NAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 211.80K $ 211.80K $ 211.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 Praegune hind: $ 0.002118 $ 0.002118 $ 0.002118 Lisateave Nettensor (NAO) hinna kohta

Nettensor (NAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nettensor (NAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAO tokeni tokenoomikat, avastage NAO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NAO Kas olete huvitatud Nettensor (NAO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NAO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NAO MEXC-ist osta!

Nettensor (NAO) hinna ajalugu NAO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NAO hinna ajalugu kohe!

NAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAO võiks suunduda? Meie NAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAO tokeni hinna ennustust kohe!

