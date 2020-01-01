NAM (NAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NAM (NAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NAM (NAM) teave Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols. Ametlik veebisait: http://namada.net/ Plokiahela Explorer: https://explorer75.org/namada/tokens/tnam1q9gr66cvu4hrzm0sd5kmlnjje82gs3xlfg3v6nu7 Ostke NAM kohe!

NAM (NAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NAM (NAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1732 $ 0.1732 $ 0.1732 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0113 $ 0.0113 $ 0.0113 Lisateave NAM (NAM) hinna kohta

NAM (NAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NAM (NAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAM tokeni tokenoomikat, avastage NAM tokeni reaalajas hinda!

NAM (NAM) hinna ajalugu NAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NAM hinna ajalugu kohe!

NAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAM võiks suunduda? Meie NAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAM tokeni hinna ennustust kohe!

