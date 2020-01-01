NAM (NAM) tokenoomika
Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.
Avastage NAM (NAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
NAM (NAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
NAM (NAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate NAM tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
NAM tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate NAM tokeni tokenoomikat, avastage NAM tokeni reaalajas hinda!
