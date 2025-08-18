Mis on NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAM kohta Kui palju on NAM (NAM) tänapäeval väärt? Reaalajas NAM hind USD on 0.01353 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAM/USD hind? $ 0.01353 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NAM turukapitalisatsioon? NAM turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAM ringlev varu? NAM ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAM (ATH) hind? NAM saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade NAM madalaim (ATL) hind? NAM nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on NAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAM kauplemismaht on $ 55.27K USD . Kas NAM sel aastal kõrgemale ka suundub? NAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAM hinna ennustust

