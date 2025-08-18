Rohkem infot NAM

NAM Hinnainfo

NAM Ametlik veebisait

NAM Tokenoomika

NAM Hinnaprognoos

NAM Ajalugu

NAM – ostujuhend

NAM-usaldusraha valuutakonverter

NAM Hetketurg

NAM USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NAM logo

NAM hind(NAM)

1 NAM/USD reaalajas hind:

$0.01353
$0.01353$0.01353
+0.07%1D
USD
NAM (NAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:30:57 (UTC+8)

NAM (NAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01324
$ 0.01324$ 0.01324
24 h madal
$ 0.01424
$ 0.01424$ 0.01424
24 h kõrge

$ 0.01324
$ 0.01324$ 0.01324

$ 0.01424
$ 0.01424$ 0.01424

--
----

--
----

-0.37%

+0.07%

-11.98%

-11.98%

NAM (NAM) reaalajas hind on $ 0.01353. Viimase 24 tunni jooksul NAM kaubeldud madalaim $ 0.01324 ja kõrgeim $ 0.01424 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NAM muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -11.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NAM (NAM) – turuteave

--
----

$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K

$ 13.53M
$ 13.53M$ 13.53M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NAMADA

NAM praegune turukapitalisatsioon on -- $ 55.27K 24 tunnise kauplemismahuga. NAM ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NAM (NAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NAM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000095+0.07%
30 päeva$ -0.00907-40.14%
60 päeva$ -0.03647-72.94%
90 päeva$ -0.03647-72.94%
NAM Hinnamuutus täna

Täna registreeris NAM muutuse $ +0.0000095 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NAM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00907 (-40.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NAM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAM $ -0.03647 (-72.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NAM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03647 (-72.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NAM (NAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NAM hinnaajaloo lehte.

Mis on NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

NAM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NAM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NAM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NAM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NAM hinna ennustus (USD)

Kui palju on NAM (NAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAM (NAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NAM hinna ennustust kohe!

NAM (NAM) tokenoomika

NAM (NAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NAM (NAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NAM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NAM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAM kohalike valuutade suhtes

1 NAM(NAM)/VND
356.04195
1 NAM(NAM)/AUD
A$0.0205656
1 NAM(NAM)/GBP
0.0098769
1 NAM(NAM)/EUR
0.0115005
1 NAM(NAM)/USD
$0.01353
1 NAM(NAM)/MYR
RM0.0569613
1 NAM(NAM)/TRY
0.5518887
1 NAM(NAM)/JPY
¥1.98891
1 NAM(NAM)/ARS
ARS$17.5485453
1 NAM(NAM)/RUB
1.0784763
1 NAM(NAM)/INR
1.1840103
1 NAM(NAM)/IDR
Rp218.2257759
1 NAM(NAM)/KRW
18.7915464
1 NAM(NAM)/PHP
0.7651215
1 NAM(NAM)/EGP
￡E.0.6529578
1 NAM(NAM)/BRL
R$0.073062
1 NAM(NAM)/CAD
C$0.0186714
1 NAM(NAM)/BDT
1.6430832
1 NAM(NAM)/NGN
20.7515022
1 NAM(NAM)/UAH
0.5575713
1 NAM(NAM)/VES
Bs1.82655
1 NAM(NAM)/CLP
$13.04292
1 NAM(NAM)/PKR
Rs3.8327784
1 NAM(NAM)/KZT
7.3252773
1 NAM(NAM)/THB
฿0.437019
1 NAM(NAM)/TWD
NT$0.4063059
1 NAM(NAM)/AED
د.إ0.0496551
1 NAM(NAM)/CHF
Fr0.010824
1 NAM(NAM)/HKD
HK$0.1058046
1 NAM(NAM)/AMD
֏5.1719778
1 NAM(NAM)/MAD
.د.م0.1216347
1 NAM(NAM)/MXN
$0.2553111
1 NAM(NAM)/PLN
0.0492492
1 NAM(NAM)/RON
лв0.0584496
1 NAM(NAM)/SEK
kr0.1292115
1 NAM(NAM)/BGN
лв0.0225951
1 NAM(NAM)/HUF
Ft4.567728
1 NAM(NAM)/CZK
0.282777
1 NAM(NAM)/KWD
د.ك0.00412665
1 NAM(NAM)/ILS
0.0455961
1 NAM(NAM)/NOK
kr0.1378707
1 NAM(NAM)/NZD
$0.0227304

NAM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NAM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse NAM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAM kohta

Kui palju on NAM (NAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAM hind USD on 0.01353 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAM/USD hind?
Praegune hind NAM/USD on $ 0.01353. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NAM turukapitalisatsioon?
NAM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAM ringlev varu?
NAM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAM (ATH) hind?
NAM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NAM madalaim (ATL) hind?
NAM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAM kauplemismaht on $ 55.27K USD.
Kas NAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:30:57 (UTC+8)

NAM (NAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NAM/USD kalkulaator

Summa

NAM
NAM
USD
USD

1 NAM = 0.01353 USD

Kauplemine: NAM

NAMUSDT
$0.01353
$0.01353$0.01353
-0.06%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu