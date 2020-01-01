Node AI (NAIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Node AI (NAIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Node AI (NAIT) teave A Peer-to-Peer Intelligence Market. Ametlik veebisait: https://www.nodeai.work/ Valge raamat: https://www.nodeai.work/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x1510ae95447ccbc66bc2eadaa298a17427814ef2 Ostke NAIT kohe!

Node AI (NAIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Node AI (NAIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 157.27M $ 157.27M $ 157.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.499884 $ 0.499884 $ 0.499884 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 Praegune hind: $ 0.15727 $ 0.15727 $ 0.15727 Lisateave Node AI (NAIT) hinna kohta

Node AI (NAIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Node AI (NAIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAIT tokeni tokenoomikat, avastage NAIT tokeni reaalajas hinda!

