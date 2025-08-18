Rohkem infot NAIT

Node AI hind(NAIT)

1 NAIT/USD reaalajas hind:

$0.15241
$0.15241
-1.06%1D
USD
Node AI (NAIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:01:18 (UTC+8)

Node AI (NAIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.135943
$ 0.135943$ 0.135943
24 h madal
$ 0.156337
$ 0.156337$ 0.156337
24 h kõrge

$ 0.135943
$ 0.135943$ 0.135943

$ 0.156337
$ 0.156337$ 0.156337

$ 0.36259380915534123
$ 0.36259380915534123$ 0.36259380915534123

$ 0.04887070161679073
$ 0.04887070161679073$ 0.04887070161679073

+1.76%

-1.06%

+34.27%

+34.27%

Node AI (NAIT) reaalajas hind on $ 0.15241. Viimase 24 tunni jooksul NAIT kaubeldud madalaim $ 0.135943 ja kõrgeim $ 0.156337 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.36259380915534123 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04887070161679073.

Lüliajalise tootluse osas on NAIT muutunud +1.76% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel +34.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Node AI (NAIT) – turuteave

No.4554

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 33.94K
$ 33.94K$ 33.94K

$ 152.41M
$ 152.41M$ 152.41M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Node AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 33.94K 24 tunnise kauplemismahuga. NAIT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 152.41M.

Node AI (NAIT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Node AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00163285-1.06%
30 päeva$ +0.097247+176.29%
60 päeva$ +0.002348+1.56%
90 päeva$ -0.081066-34.73%
Node AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris NAIT muutuse $ -0.00163285 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Node AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.097247 (+176.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Node AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAIT $ +0.002348 (+1.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Node AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.081066 (-34.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Node AI (NAIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Node AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Node AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Node AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NAIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Node AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Node AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Node AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Node AI (NAIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Node AI (NAIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Node AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Node AI hinna ennustust kohe!

Node AI (NAIT) tokenoomika

Node AI (NAIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Node AI (NAIT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Node AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Node AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAIT kohalike valuutade suhtes

1 Node AI(NAIT)/VND
4,010.66915
1 Node AI(NAIT)/AUD
A$0.2331873
1 Node AI(NAIT)/GBP
0.1112593
1 Node AI(NAIT)/EUR
0.1295485
1 Node AI(NAIT)/USD
$0.15241
1 Node AI(NAIT)/MYR
RM0.6416461
1 Node AI(NAIT)/TRY
6.2168039
1 Node AI(NAIT)/JPY
¥22.40427
1 Node AI(NAIT)/ARS
ARS$197.4212453
1 Node AI(NAIT)/RUB
12.1394565
1 Node AI(NAIT)/INR
13.3373991
1 Node AI(NAIT)/IDR
Rp2,458.2254623
1 Node AI(NAIT)/KRW
211.6792008
1 Node AI(NAIT)/PHP
8.6187855
1 Node AI(NAIT)/EGP
￡E.7.3492102
1 Node AI(NAIT)/BRL
R$0.823014
1 Node AI(NAIT)/CAD
C$0.2103258
1 Node AI(NAIT)/BDT
18.5086704
1 Node AI(NAIT)/NGN
233.7573134
1 Node AI(NAIT)/UAH
6.2808161
1 Node AI(NAIT)/VES
Bs20.57535
1 Node AI(NAIT)/CLP
$146.92324
1 Node AI(NAIT)/PKR
Rs43.1747048
1 Node AI(NAIT)/KZT
82.5162981
1 Node AI(NAIT)/THB
฿4.9319876
1 Node AI(NAIT)/TWD
NT$4.5768723
1 Node AI(NAIT)/AED
د.إ0.5593447
1 Node AI(NAIT)/CHF
Fr0.121928
1 Node AI(NAIT)/HKD
HK$1.1918462
1 Node AI(NAIT)/AMD
֏58.2602466
1 Node AI(NAIT)/MAD
.د.م1.3701659
1 Node AI(NAIT)/MXN
$2.8546393
1 Node AI(NAIT)/PLN
0.5532483
1 Node AI(NAIT)/RON
лв0.6584112
1 Node AI(NAIT)/SEK
kr1.4524673
1 Node AI(NAIT)/BGN
лв0.2545247
1 Node AI(NAIT)/HUF
Ft51.4200858
1 Node AI(NAIT)/CZK
3.1868931
1 Node AI(NAIT)/KWD
د.ك0.04648505
1 Node AI(NAIT)/ILS
0.5136217
1 Node AI(NAIT)/NOK
kr1.5484856
1 Node AI(NAIT)/NZD
$0.2560488

Node AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Node AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Node AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Node AI kohta

Kui palju on Node AI (NAIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAIT hind USD on 0.15241 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAIT/USD hind?
Praegune hind NAIT/USD on $ 0.15241. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Node AI turukapitalisatsioon?
NAIT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAIT ringlev varu?
NAIT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAIT (ATH) hind?
NAIT saavutab ATH hinna summas 0.36259380915534123 USD.
Mis oli kõigi aegade NAIT madalaim (ATL) hind?
NAIT nägi ATL hinda summas 0.04887070161679073 USD.
Milline on NAIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAIT kauplemismaht on $ 33.94K USD.
Kas NAIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAIT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:01:18 (UTC+8)

Node AI (NAIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

