Nuklai (NAI) teave Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Ametlik veebisait: https://www.nukl.ai/ Valge raamat: https://docs.nukl.ai/ Plokiahela Explorer: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Ostke NAI kohe!

Nuklai (NAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nuklai (NAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 4.16B $ 4.16B $ 4.16B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.05M $ 14.05M $ 14.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001348068929495728 $ 0.001348068929495728 $ 0.001348068929495728 Praegune hind: $ 0.00147 $ 0.00147 $ 0.00147 Lisateave Nuklai (NAI) hinna kohta

Nuklai (NAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nuklai (NAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAI tokeni tokenoomikat, avastage NAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NAI Kas olete huvitatud Nuklai (NAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NAI MEXC-ist osta!

Nuklai (NAI) hinna ajalugu NAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NAI hinna ajalugu kohe!

NAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAI võiks suunduda? Meie NAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAI tokeni hinna ennustust kohe!

