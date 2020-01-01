Nabox (NABOX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Nabox (NABOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Nabox (NABOX) teave

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Ametlik veebisait:
https://nabox.io
Valge raamat:
https://nabox.gitbook.io/naboxwallet/v/english/
Plokiahela Explorer:
https://nulscan.io/

Nabox (NABOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Nabox (NABOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 708.24K
Koguvaru:
$ 1.00T
Ringlev varu:
$ 208.61B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.40M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0003789
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000001572508954823
Praegune hind:
$ 0.000003395
Nabox (NABOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Nabox (NABOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NABOX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NABOX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NABOX tokeni tokenoomikat, avastage NABOX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NABOX

Kas olete huvitatud Nabox (NABOX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NABOX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Nabox (NABOX) hinna ajalugu

NABOX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

NABOX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NABOX võiks suunduda? Meie NABOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

