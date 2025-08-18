Rohkem infot NABOX

NABOX Hinnainfo

NABOX Valge raamat

NABOX Ametlik veebisait

NABOX Tokenoomika

NABOX Hinnaprognoos

NABOX Ajalugu

NABOX – ostujuhend

NABOX-usaldusraha valuutakonverter

NABOX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nabox logo

Nabox hind(NABOX)

1 NABOX/USD reaalajas hind:

$0.000003347
$0.000003347$0.000003347
+0.42%1D
USD
Nabox (NABOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:01:04 (UTC+8)

Nabox (NABOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000331
$ 0.00000331$ 0.00000331
24 h madal
$ 0.000003398
$ 0.000003398$ 0.000003398
24 h kõrge

$ 0.00000331
$ 0.00000331$ 0.00000331

$ 0.000003398
$ 0.000003398$ 0.000003398

$ 0.000375839325844436
$ 0.000375839325844436$ 0.000375839325844436

$ 0.000001572508954823
$ 0.000001572508954823$ 0.000001572508954823

-0.06%

+0.42%

-2.41%

-2.41%

Nabox (NABOX) reaalajas hind on $ 0.000003361. Viimase 24 tunni jooksul NABOX kaubeldud madalaim $ 0.00000331 ja kõrgeim $ 0.000003398 näitab aktiivset turu volatiivsust. NABOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000375839325844436 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001572508954823.

Lüliajalise tootluse osas on NABOX muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.42% 24 tunni vältel -2.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nabox (NABOX) – turuteave

No.2235

$ 701.15K
$ 701.15K$ 701.15K

$ 129.41K
$ 129.41K$ 129.41K

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

208.61B
208.61B 208.61B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

20.86%

BSC

Nabox praegune turukapitalisatsioon on $ 701.15K $ 129.41K 24 tunnise kauplemismahuga. NABOX ringlev varu on 208.61B, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.36M.

Nabox (NABOX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nabox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000014+0.42%
30 päeva$ +0.000000613+22.30%
60 päeva$ -0.00000033-8.95%
90 päeva$ +0.00000113+50.64%
Nabox Hinnamuutus täna

Täna registreeris NABOX muutuse $ +0.000000014 (+0.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nabox 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000613 (+22.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nabox 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NABOX $ -0.00000033 (-8.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nabox 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000113 (+50.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nabox (NABOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nabox hinnaajaloo lehte.

Mis on Nabox (NABOX)

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Nabox on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nabox investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NABOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nabox kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nabox ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nabox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nabox (NABOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nabox (NABOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nabox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nabox hinna ennustust kohe!

Nabox (NABOX) tokenoomika

Nabox (NABOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NABOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nabox (NABOX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nabox osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nabox osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NABOX kohalike valuutade suhtes

1 Nabox(NABOX)/VND
0.088444715
1 Nabox(NABOX)/AUD
A$0.00000514233
1 Nabox(NABOX)/GBP
0.00000245353
1 Nabox(NABOX)/EUR
0.00000285685
1 Nabox(NABOX)/USD
$0.000003361
1 Nabox(NABOX)/MYR
RM0.00001414981
1 Nabox(NABOX)/TRY
0.00013709519
1 Nabox(NABOX)/JPY
¥0.000494067
1 Nabox(NABOX)/ARS
ARS$0.00435360413
1 Nabox(NABOX)/RUB
0.00026770365
1 Nabox(NABOX)/INR
0.00029412111
1 Nabox(NABOX)/IDR
Rp0.05420966983
1 Nabox(NABOX)/KRW
0.00466802568
1 Nabox(NABOX)/PHP
0.00019006455
1 Nabox(NABOX)/EGP
￡E.0.00016206742
1 Nabox(NABOX)/BRL
R$0.0000181494
1 Nabox(NABOX)/CAD
C$0.00000463818
1 Nabox(NABOX)/BDT
0.00040815984
1 Nabox(NABOX)/NGN
0.00515490014
1 Nabox(NABOX)/UAH
0.00013850681
1 Nabox(NABOX)/VES
Bs0.000453735
1 Nabox(NABOX)/CLP
$0.003240004
1 Nabox(NABOX)/PKR
Rs0.00095210408
1 Nabox(NABOX)/KZT
0.00181967901
1 Nabox(NABOX)/THB
฿0.00010876196
1 Nabox(NABOX)/TWD
NT$0.00010093083
1 Nabox(NABOX)/AED
د.إ0.00001233487
1 Nabox(NABOX)/CHF
Fr0.0000026888
1 Nabox(NABOX)/HKD
HK$0.00002628302
1 Nabox(NABOX)/AMD
֏0.00128477586
1 Nabox(NABOX)/MAD
.د.م0.00003021539
1 Nabox(NABOX)/MXN
$0.00006295153
1 Nabox(NABOX)/PLN
0.00001220043
1 Nabox(NABOX)/RON
лв0.00001451952
1 Nabox(NABOX)/SEK
kr0.00003203033
1 Nabox(NABOX)/BGN
лв0.00000561287
1 Nabox(NABOX)/HUF
Ft0.00113393418
1 Nabox(NABOX)/CZK
0.00007027851
1 Nabox(NABOX)/KWD
د.ك0.000001025105
1 Nabox(NABOX)/ILS
0.00001132657
1 Nabox(NABOX)/NOK
kr0.00003414776
1 Nabox(NABOX)/NZD
$0.00000564648

Nabox ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nabox võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Nabox ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nabox kohta

Kui palju on Nabox (NABOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NABOX hind USD on 0.000003361 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NABOX/USD hind?
Praegune hind NABOX/USD on $ 0.000003361. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nabox turukapitalisatsioon?
NABOX turukapitalisatsioon on $ 701.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NABOX ringlev varu?
NABOX ringlev varu on 208.61B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NABOX (ATH) hind?
NABOX saavutab ATH hinna summas 0.000375839325844436 USD.
Mis oli kõigi aegade NABOX madalaim (ATL) hind?
NABOX nägi ATL hinda summas 0.000001572508954823 USD.
Milline on NABOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NABOX kauplemismaht on $ 129.41K USD.
Kas NABOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NABOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NABOX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:01:04 (UTC+8)

Nabox (NABOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NABOX/USD kalkulaator

Summa

NABOX
NABOX
USD
USD

1 NABOX = 0.000003361 USD

Kauplemine: NABOX

NABOXUSDT
$0.000003347
$0.000003347$0.000003347
+0.81%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu