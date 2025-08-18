Nabox (NABOX) reaalajas hind on $ 0.000003361. Viimase 24 tunni jooksul NABOX kaubeldud madalaim $ 0.00000331 ja kõrgeim $ 0.000003398 näitab aktiivset turu volatiivsust. NABOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000375839325844436 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001572508954823.
Lüliajalise tootluse osas on NABOX muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.42% 24 tunni vältel -2.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nabox (NABOX) – turuteave
No.2235
$ 701.15K
$ 129.41K
$ 3.36M
208.61B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
20.86%
BSC
Nabox praegune turukapitalisatsioon on $ 701.15K$ 129.41K 24 tunnise kauplemismahuga. NABOX ringlev varu on 208.61B, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.36M.
Nabox (NABOX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nabox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000014
+0.42%
30 päeva
$ +0.000000613
+22.30%
60 päeva
$ -0.00000033
-8.95%
90 päeva
$ +0.00000113
+50.64%
Nabox Hinnamuutus täna
Täna registreeris NABOX muutuse $ +0.000000014 (+0.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nabox 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000613 (+22.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nabox 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NABOX $ -0.00000033 (-8.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nabox 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000113 (+50.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nabox (NABOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.
Nabox hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nabox (NABOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nabox (NABOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nabox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nabox (NABOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NABOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
