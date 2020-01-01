N2T (N2T) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi N2T (N2T) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

N2T (N2T) teave N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. Ametlik veebisait: https://n2t.io/ Valge raamat: https://n2t.gitbook.io/main Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a Ostke N2T kohe!

N2T (N2T) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage N2T (N2T) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.63B $ 5.63B $ 5.63B Kõigi aegade kõrgeim: $ 699 $ 699 $ 699 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 18.754 $ 18.754 $ 18.754 Lisateave N2T (N2T) hinna kohta

N2T (N2T) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud N2T (N2T) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate N2T tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: N2T tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate N2T tokeni tokenoomikat, avastage N2T tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust N2T Kas olete huvitatud N2T (N2T) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid N2T ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas N2T MEXC-ist osta!

N2T (N2T) hinna ajalugu N2T hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage N2T hinna ajalugu kohe!

N2T – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu N2T võiks suunduda? Meie N2T hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake N2T tokeni hinna ennustust kohe!

