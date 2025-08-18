N2T (N2T) reaalajas hind on $ 17.351. Viimase 24 tunni jooksul N2T kaubeldud madalaim $ 16.531 ja kõrgeim $ 19.257 näitab aktiivset turu volatiivsust. N2Tkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on N2T muutunud +4.80% viimase tunni jooksul, +4.80% 24 tunni vältel -1.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
N2T (N2T) – turuteave
--
----
$ 236.65
$ 236.65$ 236.65
$ 5.21B
$ 5.21B$ 5.21B
--
----
300,000,000
300,000,000 300,000,000
BSC
N2T praegune turukapitalisatsioon on --$ 236.65 24 tunnise kauplemismahuga. N2T ringlev varu on --, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
N2T (N2T) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse N2T tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.7947
+4.80%
30 päeva
$ +3.509
+25.35%
60 päeva
$ +3.823
+28.25%
90 päeva
$ +0.942
+5.74%
N2T Hinnamuutus täna
Täna registreeris N2T muutuse $ +0.7947 (+4.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
N2T 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +3.509 (+25.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
N2T 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus N2T $ +3.823 (+28.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
N2T 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.942 (+5.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada N2T (N2T) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.
N2T on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida N2T panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse N2T kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie N2T ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
N2T hinna ennustus (USD)
Kui palju on N2T (N2T) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie N2T (N2T) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida N2T nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
N2T (N2T) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet N2T tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
N2T (N2T) ostujuhend
Kas otsite, kuidas N2T osta?
