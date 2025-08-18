Rohkem infot N2T

N2T logo

N2T hind(N2T)

1 N2T/USD reaalajas hind:

$17.351
$17.351$17.351
+4.80%1D
USD
N2T (N2T) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:07 (UTC+8)

N2T (N2T) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 16.531
$ 16.531$ 16.531
24 h madal
$ 19.257
$ 19.257$ 19.257
24 h kõrge

$ 16.531
$ 16.531$ 16.531

$ 19.257
$ 19.257$ 19.257

--
----

--
----

+4.80%

+4.80%

-1.59%

-1.59%

N2T (N2T) reaalajas hind on $ 17.351. Viimase 24 tunni jooksul N2T kaubeldud madalaim $ 16.531 ja kõrgeim $ 19.257 näitab aktiivset turu volatiivsust. N2Tkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on N2T muutunud +4.80% viimase tunni jooksul, +4.80% 24 tunni vältel -1.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

N2T (N2T) – turuteave

--
----

$ 236.65
$ 236.65$ 236.65

$ 5.21B
$ 5.21B$ 5.21B

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

BSC

N2T praegune turukapitalisatsioon on -- $ 236.65 24 tunnise kauplemismahuga. N2T ringlev varu on --, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

N2T (N2T) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse N2T tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.7947+4.80%
30 päeva$ +3.509+25.35%
60 päeva$ +3.823+28.25%
90 päeva$ +0.942+5.74%
N2T Hinnamuutus täna

Täna registreeris N2T muutuse $ +0.7947 (+4.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

N2T 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +3.509 (+25.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

N2T 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus N2T $ +3.823 (+28.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

N2T 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.942 (+5.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada N2T (N2T) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe N2T hinnaajaloo lehte.

Mis on N2T (N2T)

N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.

N2T on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie N2T investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida N2T panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse N2T kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie N2T ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

N2T hinna ennustus (USD)

Kui palju on N2T (N2T) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie N2T (N2T) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida N2T nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake N2T hinna ennustust kohe!

N2T (N2T) tokenoomika

N2T (N2T) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet N2T tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

N2T (N2T) ostujuhend

Kas otsite, kuidas N2T osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust N2T osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

N2T kohalike valuutade suhtes

1 N2T(N2T)/VND
456,591.565
1 N2T(N2T)/AUD
A$26.37352
1 N2T(N2T)/GBP
12.66623
1 N2T(N2T)/EUR
14.74835
1 N2T(N2T)/USD
$17.351
1 N2T(N2T)/MYR
RM73.04771
1 N2T(N2T)/TRY
707.74729
1 N2T(N2T)/JPY
¥2,550.597
1 N2T(N2T)/ARS
ARS$22,504.42051
1 N2T(N2T)/RUB
1,383.04821
1 N2T(N2T)/INR
1,518.38601
1 N2T(N2T)/IDR
Rp279,854.79953
1 N2T(N2T)/KRW
24,098.45688
1 N2T(N2T)/PHP
981.19905
1 N2T(N2T)/EGP
￡E.837.35926
1 N2T(N2T)/BRL
R$93.6954
1 N2T(N2T)/CAD
C$23.94438
1 N2T(N2T)/BDT
2,107.10544
1 N2T(N2T)/NGN
26,611.92274
1 N2T(N2T)/UAH
715.03471
1 N2T(N2T)/VES
Bs2,342.385
1 N2T(N2T)/CLP
$16,726.364
1 N2T(N2T)/PKR
Rs4,915.19128
1 N2T(N2T)/KZT
9,394.00491
1 N2T(N2T)/THB
฿561.99889
1 N2T(N2T)/TWD
NT$521.05053
1 N2T(N2T)/AED
د.إ63.67817
1 N2T(N2T)/CHF
Fr13.8808
1 N2T(N2T)/HKD
HK$135.68482
1 N2T(N2T)/AMD
֏6,632.59326
1 N2T(N2T)/MAD
.د.م155.98549
1 N2T(N2T)/MXN
$327.41337
1 N2T(N2T)/PLN
63.15764
1 N2T(N2T)/RON
лв74.95632
1 N2T(N2T)/SEK
kr165.70205
1 N2T(N2T)/BGN
лв28.97617
1 N2T(N2T)/HUF
Ft5,857.6976
1 N2T(N2T)/CZK
362.6359
1 N2T(N2T)/KWD
د.ك5.292055
1 N2T(N2T)/ILS
58.47287
1 N2T(N2T)/NOK
kr176.80669
1 N2T(N2T)/NZD
$29.14968

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse N2T kohta

Kui palju on N2T (N2T) tänapäeval väärt?
Reaalajas N2T hind USD on 17.351 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune N2T/USD hind?
Praegune hind N2T/USD on $ 17.351. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on N2T turukapitalisatsioon?
N2T turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on N2T ringlev varu?
N2T ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim N2T (ATH) hind?
N2T saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade N2T madalaim (ATL) hind?
N2T nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on N2T kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine N2T kauplemismaht on $ 236.65 USD.
Kas N2T sel aastal kõrgemale ka suundub?
N2T võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake N2T hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:07 (UTC+8)

N2T (N2T) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

