Mythos (MYTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mythos (MYTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mythos (MYTH) teave Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies. Ametlik veebisait: http://mythos.foundation/ Plokiahela Explorer: https://explorer.mythical.market/dashboard Ostke MYTH kohe!

Mythos (MYTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mythos (MYTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.14M $ 62.14M $ 62.14M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 855.89M $ 855.89M $ 855.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.60M $ 72.60M $ 72.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9286 $ 0.9286 $ 0.9286 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07198601882373913 $ 0.07198601882373913 $ 0.07198601882373913 Praegune hind: $ 0.0726 $ 0.0726 $ 0.0726 Lisateave Mythos (MYTH) hinna kohta

Mythos (MYTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mythos (MYTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MYTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MYTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MYTH tokeni tokenoomikat, avastage MYTH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MYTH Kas olete huvitatud Mythos (MYTH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MYTH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MYTH MEXC-ist osta!

Mythos (MYTH) hinna ajalugu MYTH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MYTH hinna ajalugu kohe!

MYTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MYTH võiks suunduda? Meie MYTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MYTH tokeni hinna ennustust kohe!

