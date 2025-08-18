Mythos (MYTH) reaalajas hind on $ 0.076. Viimase 24 tunni jooksul MYTH kaubeldud madalaim $ 0.076 ja kõrgeim $ 0.0833 näitab aktiivset turu volatiivsust. MYTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.993326663167192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07592158135332995.
Lüliajalise tootluse osas on MYTH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel -24.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mythos (MYTH) – turuteave
No.489
$ 65.05M
$ 20.35K
$ 76.00M
855.89M
1,000,000,000
1,000,000,000
85.58%
ETH
Mythos praegune turukapitalisatsioon on $ 65.05M$ 20.35K 24 tunnise kauplemismahuga. MYTH ringlev varu on 855.89M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.00M.
Mythos (MYTH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mythos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001095
-1.42%
30 päeva
$ -0.0517
-40.49%
60 päeva
$ -0.0338
-30.79%
90 päeva
$ -0.0592
-43.79%
Mythos Hinnamuutus täna
Täna registreeris MYTH muutuse $ -0.001095 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mythos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0517 (-40.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mythos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MYTH $ -0.0338 (-30.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mythos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0592 (-43.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mythos (MYTH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies.
Mythos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mythos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MYTH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mythos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mythos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mythos hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mythos (MYTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mythos (MYTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mythos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mythos (MYTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mythos (MYTH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mythos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mythos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.