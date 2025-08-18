Mysterium (MYST) reaalajas hind on $ 0.2256. Viimase 24 tunni jooksul MYST kaubeldud madalaim $ 0.206 ja kõrgeim $ 0.2407 näitab aktiivset turu volatiivsust. MYSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.648429870605469 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0195606770677.
Lüliajalise tootluse osas on MYST muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -8.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mysterium (MYST) – turuteave
No.1472
$ 4.52M
$ 70.43K
$ 7.32M
20.03M
32,433,365
32,433,365
61.76%
ETH
Mysterium praegune turukapitalisatsioon on $ 4.52M$ 70.43K 24 tunnise kauplemismahuga. MYST ringlev varu on 20.03M, mille koguvaru on 32433365. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.32M.
Mysterium (MYST) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mysterium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0325
-12.60%
60 päeva
$ -0.0004
-0.18%
90 päeva
$ -0.0185
-7.58%
Mysterium Hinnamuutus täna
Täna registreeris MYST muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mysterium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0325 (-12.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mysterium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MYST $ -0.0004 (-0.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mysterium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0185 (-7.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mysterium (MYST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.
Mysterium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mysterium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MYST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mysterium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mysterium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mysterium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mysterium (MYST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mysterium (MYST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mysterium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mysterium (MYST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mysterium (MYST) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mysterium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mysterium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.