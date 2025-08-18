Rohkem infot MYST

MYST Hinnainfo

MYST Valge raamat

MYST Ametlik veebisait

MYST Tokenoomika

MYST Hinnaprognoos

MYST Ajalugu

MYST – ostujuhend

MYST-usaldusraha valuutakonverter

MYST Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mysterium logo

Mysterium hind(MYST)

1 MYST/USD reaalajas hind:

$0.2255
$0.2255$0.2255
0.00%1D
USD
Mysterium (MYST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:30:22 (UTC+8)

Mysterium (MYST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.206
$ 0.206$ 0.206
24 h madal
$ 0.2407
$ 0.2407$ 0.2407
24 h kõrge

$ 0.206
$ 0.206$ 0.206

$ 0.2407
$ 0.2407$ 0.2407

$ 5.648429870605469
$ 5.648429870605469$ 5.648429870605469

$ 0.0195606770677
$ 0.0195606770677$ 0.0195606770677

+0.13%

0.00%

-8.63%

-8.63%

Mysterium (MYST) reaalajas hind on $ 0.2256. Viimase 24 tunni jooksul MYST kaubeldud madalaim $ 0.206 ja kõrgeim $ 0.2407 näitab aktiivset turu volatiivsust. MYSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.648429870605469 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0195606770677.

Lüliajalise tootluse osas on MYST muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -8.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mysterium (MYST) – turuteave

No.1472

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

$ 70.43K
$ 70.43K$ 70.43K

$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M

20.03M
20.03M 20.03M

32,433,365
32,433,365 32,433,365

32,433,365
32,433,365 32,433,365

61.76%

ETH

Mysterium praegune turukapitalisatsioon on $ 4.52M $ 70.43K 24 tunnise kauplemismahuga. MYST ringlev varu on 20.03M, mille koguvaru on 32433365. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.32M.

Mysterium (MYST) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mysterium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0325-12.60%
60 päeva$ -0.0004-0.18%
90 päeva$ -0.0185-7.58%
Mysterium Hinnamuutus täna

Täna registreeris MYST muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mysterium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0325 (-12.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mysterium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MYST $ -0.0004 (-0.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mysterium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0185 (-7.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mysterium (MYST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mysterium hinnaajaloo lehte.

Mis on Mysterium (MYST)

Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

Mysterium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mysterium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MYST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mysterium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mysterium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mysterium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mysterium (MYST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mysterium (MYST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mysterium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mysterium hinna ennustust kohe!

Mysterium (MYST) tokenoomika

Mysterium (MYST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mysterium (MYST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mysterium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mysterium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MYST kohalike valuutade suhtes

1 Mysterium(MYST)/VND
5,936.664
1 Mysterium(MYST)/AUD
A$0.342912
1 Mysterium(MYST)/GBP
0.164688
1 Mysterium(MYST)/EUR
0.19176
1 Mysterium(MYST)/USD
$0.2256
1 Mysterium(MYST)/MYR
RM0.949776
1 Mysterium(MYST)/TRY
9.202224
1 Mysterium(MYST)/JPY
¥33.1632
1 Mysterium(MYST)/ARS
ARS$292.605456
1 Mysterium(MYST)/RUB
17.982576
1 Mysterium(MYST)/INR
19.742256
1 Mysterium(MYST)/IDR
Rp3,638.709168
1 Mysterium(MYST)/KRW
313.331328
1 Mysterium(MYST)/PHP
12.75768
1 Mysterium(MYST)/EGP
￡E.10.887456
1 Mysterium(MYST)/BRL
R$1.21824
1 Mysterium(MYST)/CAD
C$0.311328
1 Mysterium(MYST)/BDT
27.396864
1 Mysterium(MYST)/NGN
346.011744
1 Mysterium(MYST)/UAH
9.296976
1 Mysterium(MYST)/VES
Bs30.456
1 Mysterium(MYST)/CLP
$217.4784
1 Mysterium(MYST)/PKR
Rs63.907968
1 Mysterium(MYST)/KZT
122.142096
1 Mysterium(MYST)/THB
฿7.28688
1 Mysterium(MYST)/TWD
NT$6.774768
1 Mysterium(MYST)/AED
د.إ0.827952
1 Mysterium(MYST)/CHF
Fr0.18048
1 Mysterium(MYST)/HKD
HK$1.764192
1 Mysterium(MYST)/AMD
֏86.237856
1 Mysterium(MYST)/MAD
.د.م2.028144
1 Mysterium(MYST)/MXN
$4.257072
1 Mysterium(MYST)/PLN
0.821184
1 Mysterium(MYST)/RON
лв0.974592
1 Mysterium(MYST)/SEK
kr2.15448
1 Mysterium(MYST)/BGN
лв0.376752
1 Mysterium(MYST)/HUF
Ft76.16256
1 Mysterium(MYST)/CZK
4.71504
1 Mysterium(MYST)/KWD
د.ك0.068808
1 Mysterium(MYST)/ILS
0.760272
1 Mysterium(MYST)/NOK
kr2.298864
1 Mysterium(MYST)/NZD
$0.379008

Mysterium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mysterium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mysterium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mysterium kohta

Kui palju on Mysterium (MYST) tänapäeval väärt?
Reaalajas MYST hind USD on 0.2256 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MYST/USD hind?
Praegune hind MYST/USD on $ 0.2256. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mysterium turukapitalisatsioon?
MYST turukapitalisatsioon on $ 4.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MYST ringlev varu?
MYST ringlev varu on 20.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MYST (ATH) hind?
MYST saavutab ATH hinna summas 5.648429870605469 USD.
Mis oli kõigi aegade MYST madalaim (ATL) hind?
MYST nägi ATL hinda summas 0.0195606770677 USD.
Milline on MYST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MYST kauplemismaht on $ 70.43K USD.
Kas MYST sel aastal kõrgemale ka suundub?
MYST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MYST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:30:22 (UTC+8)

Mysterium (MYST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MYST/USD kalkulaator

Summa

MYST
MYST
USD
USD

1 MYST = 0.2256 USD

Kauplemine: MYST

MYSTUSDT
$0.2255
$0.2255$0.2255
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu