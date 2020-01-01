MYRIA (MYRIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MYRIA (MYRIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MYRIA (MYRIA) teave Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting. Ametlik veebisait: https://myria.com/ Valge raamat: https://assets.myria.com/token/Myria-Whitepaper-v6.pdf Ostke MYRIA kohe!

MYRIA (MYRIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MYRIA (MYRIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: -- -- -- Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): -- -- -- Kõigi aegade kõrgeim: -- -- -- Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: -- -- -- Lisateave MYRIA (MYRIA) hinna kohta

MYRIA (MYRIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MYRIA (MYRIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MYRIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MYRIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MYRIA tokeni tokenoomikat, avastage MYRIA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MYRIA Kas olete huvitatud MYRIA (MYRIA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MYRIA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MYRIA MEXC-ist osta!

MYRIA (MYRIA) hinna ajalugu MYRIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MYRIA hinna ajalugu kohe!

MYRIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MYRIA võiks suunduda? Meie MYRIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MYRIA tokeni hinna ennustust kohe!

