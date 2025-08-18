Rohkem infot MYRIA

MYRIA Hinnainfo

MYRIA Valge raamat

MYRIA Ametlik veebisait

MYRIA Tokenoomika

MYRIA Hinnaprognoos

MYRIA Ajalugu

MYRIA – ostujuhend

MYRIA-usaldusraha valuutakonverter

MYRIA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Myria logo

Myria hind(MYRIA)

1 MYRIA/USD reaalajas hind:

$0.0010181
$0.0010181$0.0010181
-2.84%1D
USD
Myria (MYRIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:10:40 (UTC+8)

Myria (MYRIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0009956
$ 0.0009956$ 0.0009956
24 h madal
$ 0.0010907
$ 0.0010907$ 0.0010907
24 h kõrge

$ 0.0009956
$ 0.0009956$ 0.0009956

$ 0.0010907
$ 0.0010907$ 0.0010907

$ 0.018459537482977427
$ 0.018459537482977427$ 0.018459537482977427

$ 0.000558796005139834
$ 0.000558796005139834$ 0.000558796005139834

+0.40%

-2.84%

-9.14%

-9.14%

Myria (MYRIA) reaalajas hind on $ 0.0010181. Viimase 24 tunni jooksul MYRIA kaubeldud madalaim $ 0.0009956 ja kõrgeim $ 0.0010907 näitab aktiivset turu volatiivsust. MYRIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.018459537482977427 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000558796005139834.

Lüliajalise tootluse osas on MYRIA muutunud +0.40% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel -9.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Myria (MYRIA) – turuteave

No.718

$ 34.49M
$ 34.49M$ 34.49M

$ 100.03K
$ 100.03K$ 100.03K

$ 50.91M
$ 50.91M$ 50.91M

33.87B
33.87B 33.87B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

67.74%

ETH

Myria praegune turukapitalisatsioon on $ 34.49M $ 100.03K 24 tunnise kauplemismahuga. MYRIA ringlev varu on 33.87B, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.91M.

Myria (MYRIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Myria tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000029759-2.84%
30 päeva$ -0.0002561-20.10%
60 päeva$ -0.0002416-19.18%
90 päeva$ +0.00017+20.04%
Myria Hinnamuutus täna

Täna registreeris MYRIA muutuse $ -0.000029759 (-2.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Myria 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002561 (-20.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Myria 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MYRIA $ -0.0002416 (-19.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Myria 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00017 (+20.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Myria (MYRIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Myria hinnaajaloo lehte.

Mis on Myria (MYRIA)

Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting.

Myria on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Myria investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MYRIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Myria kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Myria ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Myria hinna ennustus (USD)

Kui palju on Myria (MYRIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Myria (MYRIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Myria nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Myria hinna ennustust kohe!

Myria (MYRIA) tokenoomika

Myria (MYRIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYRIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Myria (MYRIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Myria osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Myria osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MYRIA kohalike valuutade suhtes

1 Myria(MYRIA)/VND
26.7913015
1 Myria(MYRIA)/AUD
A$0.001557693
1 Myria(MYRIA)/GBP
0.000743213
1 Myria(MYRIA)/EUR
0.000865385
1 Myria(MYRIA)/USD
$0.0010181
1 Myria(MYRIA)/MYR
RM0.004286201
1 Myria(MYRIA)/TRY
0.041589385
1 Myria(MYRIA)/JPY
¥0.1496607
1 Myria(MYRIA)/ARS
ARS$1.318775473
1 Myria(MYRIA)/RUB
0.081081484
1 Myria(MYRIA)/INR
0.089093931
1 Myria(MYRIA)/IDR
Rp16.420965443
1 Myria(MYRIA)/KRW
1.414018728
1 Myria(MYRIA)/PHP
0.057807718
1 Myria(MYRIA)/EGP
￡E.0.049092782
1 Myria(MYRIA)/BRL
R$0.00549774
1 Myria(MYRIA)/CAD
C$0.001404978
1 Myria(MYRIA)/BDT
0.123505711
1 Myria(MYRIA)/NGN
1.559108159
1 Myria(MYRIA)/UAH
0.041955901
1 Myria(MYRIA)/VES
Bs0.1374435
1 Myria(MYRIA)/CLP
$0.9794122
1 Myria(MYRIA)/PKR
Rs0.288163024
1 Myria(MYRIA)/KZT
0.550619023
1 Myria(MYRIA)/THB
฿0.032945716
1 Myria(MYRIA)/TWD
NT$0.030573543
1 Myria(MYRIA)/AED
د.إ0.003736427
1 Myria(MYRIA)/CHF
Fr0.00081448
1 Myria(MYRIA)/HKD
HK$0.007961542
1 Myria(MYRIA)/AMD
֏0.38932144
1 Myria(MYRIA)/MAD
.د.م0.009152719
1 Myria(MYRIA)/MXN
$0.019048651
1 Myria(MYRIA)/PLN
0.003695703
1 Myria(MYRIA)/RON
лв0.004398192
1 Myria(MYRIA)/SEK
kr0.009712674
1 Myria(MYRIA)/BGN
лв0.001700227
1 Myria(MYRIA)/HUF
Ft0.343486578
1 Myria(MYRIA)/CZK
0.021268109
1 Myria(MYRIA)/KWD
د.ك0.0003095024
1 Myria(MYRIA)/ILS
0.003430997
1 Myria(MYRIA)/NOK
kr0.010343896
1 Myria(MYRIA)/NZD
$0.001710408

Myria ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Myria võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Myria ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Myria kohta

Kui palju on Myria (MYRIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MYRIA hind USD on 0.0010181 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MYRIA/USD hind?
Praegune hind MYRIA/USD on $ 0.0010181. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Myria turukapitalisatsioon?
MYRIA turukapitalisatsioon on $ 34.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MYRIA ringlev varu?
MYRIA ringlev varu on 33.87B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MYRIA (ATH) hind?
MYRIA saavutab ATH hinna summas 0.018459537482977427 USD.
Mis oli kõigi aegade MYRIA madalaim (ATL) hind?
MYRIA nägi ATL hinda summas 0.000558796005139834 USD.
Milline on MYRIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MYRIA kauplemismaht on $ 100.03K USD.
Kas MYRIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MYRIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MYRIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:10:40 (UTC+8)

Myria (MYRIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MYRIA/USD kalkulaator

Summa

MYRIA
MYRIA
USD
USD

1 MYRIA = 0.0010181 USD

Kauplemine: MYRIA

MYRIAUSDT
$0.0010181
$0.0010181$0.0010181
-2.80%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu