Mis on DeFi Index (MX04)

DeFi Index on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFi Index investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida MX04 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFi Index kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFi Index ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DeFi Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFi Index (MX04) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFi Index (MX04) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFi Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeFi Index hinna ennustust kohe!

DeFi Index (MX04) tokenoomika

DeFi Index (MX04) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MX04 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeFi Index (MX04) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeFi Index osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFi Index osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MX04 kohalike valuutade suhtes

1 DeFi Index(MX04)/VND ₫ -- 1 DeFi Index(MX04)/AUD A$ -- 1 DeFi Index(MX04)/GBP ￡ -- 1 DeFi Index(MX04)/EUR € -- 1 DeFi Index(MX04)/USD $ -- 1 DeFi Index(MX04)/MYR RM -- 1 DeFi Index(MX04)/TRY ₺ -- 1 DeFi Index(MX04)/JPY ¥ -- 1 DeFi Index(MX04)/ARS ARS$ -- 1 DeFi Index(MX04)/RUB ₽ -- 1 DeFi Index(MX04)/INR ₹ -- 1 DeFi Index(MX04)/IDR Rp -- 1 DeFi Index(MX04)/KRW ₩ -- 1 DeFi Index(MX04)/PHP ₱ -- 1 DeFi Index(MX04)/EGP ￡E. -- 1 DeFi Index(MX04)/BRL R$ -- 1 DeFi Index(MX04)/CAD C$ -- 1 DeFi Index(MX04)/BDT ৳ -- 1 DeFi Index(MX04)/NGN ₦ -- 1 DeFi Index(MX04)/COP $ -- 1 DeFi Index(MX04)/ZAR R. -- 1 DeFi Index(MX04)/UAH ₴ -- 1 DeFi Index(MX04)/VES Bs -- 1 DeFi Index(MX04)/CLP $ -- 1 DeFi Index(MX04)/PKR Rs -- 1 DeFi Index(MX04)/KZT ₸ -- 1 DeFi Index(MX04)/THB ฿ -- 1 DeFi Index(MX04)/TWD NT$ -- 1 DeFi Index(MX04)/AED د.إ -- 1 DeFi Index(MX04)/CHF Fr -- 1 DeFi Index(MX04)/HKD HK$ -- 1 DeFi Index(MX04)/AMD ֏ -- 1 DeFi Index(MX04)/MAD .د.م -- 1 DeFi Index(MX04)/MXN $ -- 1 DeFi Index(MX04)/SAR ريال -- 1 DeFi Index(MX04)/PLN zł -- 1 DeFi Index(MX04)/RON лв -- 1 DeFi Index(MX04)/SEK kr -- 1 DeFi Index(MX04)/BGN лв -- 1 DeFi Index(MX04)/HUF Ft -- 1 DeFi Index(MX04)/CZK Kč -- 1 DeFi Index(MX04)/KWD د.ك -- 1 DeFi Index(MX04)/ILS ₪ -- 1 DeFi Index(MX04)/AOA Kz -- 1 DeFi Index(MX04)/BHD .د.ب -- 1 DeFi Index(MX04)/BMD $ -- 1 DeFi Index(MX04)/DKK kr -- 1 DeFi Index(MX04)/HNL L -- 1 DeFi Index(MX04)/MUR ₨ -- 1 DeFi Index(MX04)/NAD $ -- 1 DeFi Index(MX04)/NOK kr -- 1 DeFi Index(MX04)/NZD $ -- 1 DeFi Index(MX04)/PAB B/. -- 1 DeFi Index(MX04)/PGK K -- 1 DeFi Index(MX04)/QAR ر.ق -- 1 DeFi Index(MX04)/RSD дин. --

Proovige konverterit

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFi Index kohta Kui palju on DeFi Index (MX04) tänapäeval väärt? Reaalajas MX04 hind USD on -- USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MX04/USD hind? -- . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MX04/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeFi Index turukapitalisatsioon? MX04 turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MX04 ringlev varu? MX04 ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MX04 (ATH) hind? MX04 saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade MX04 madalaim (ATL) hind? MX04 nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on MX04 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MX04 kauplemismaht on -- USD . Kas MX04 sel aastal kõrgemale ka suundub? MX04 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MX04 hinna ennustust

DeFi Index (MX04) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-18 17:40:00 Valdkonna uudised Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours 08-18 10:12:00 Valdkonna uudised Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused? Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.