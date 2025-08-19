DeFi Index (MX04) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MX04 kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. MX04kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on MX04 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DeFi Index (MX04) – turuteave
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
DeFi Index praegune turukapitalisatsioon on ---- 24 tunnise kauplemismahuga. MX04 ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DeFi Index (MX04) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DeFi Index tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
No Data
DeFi Index Hinnamuutus täna
Täna registreeris MX04 muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DeFi Index 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DeFi Index 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MX04 -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DeFi Index 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Mis on DeFi Index (MX04)
DeFi Index on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFi Index investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MX04 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFi Index kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFi Index ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DeFi Index hinna ennustus (USD)
Kui palju on DeFi Index (MX04) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFi Index (MX04) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFi Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DeFi Index (MX04) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MX04 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DeFi Index (MX04) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DeFi Index osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFi Index osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
MX04 kohalike valuutade suhtes
1 DeFi Index(MX04)/VND
₫--
1 DeFi Index(MX04)/AUD
A$--
1 DeFi Index(MX04)/GBP
￡--
1 DeFi Index(MX04)/EUR
€--
1 DeFi Index(MX04)/USD
$--
1 DeFi Index(MX04)/MYR
RM--
1 DeFi Index(MX04)/TRY
₺--
1 DeFi Index(MX04)/JPY
¥--
1 DeFi Index(MX04)/ARS
ARS$--
1 DeFi Index(MX04)/RUB
₽--
1 DeFi Index(MX04)/INR
₹--
1 DeFi Index(MX04)/IDR
Rp--
1 DeFi Index(MX04)/KRW
₩--
1 DeFi Index(MX04)/PHP
₱--
1 DeFi Index(MX04)/EGP
￡E.--
1 DeFi Index(MX04)/BRL
R$--
1 DeFi Index(MX04)/CAD
C$--
1 DeFi Index(MX04)/BDT
৳--
1 DeFi Index(MX04)/NGN
₦--
1 DeFi Index(MX04)/COP
$--
1 DeFi Index(MX04)/ZAR
R.--
1 DeFi Index(MX04)/UAH
₴--
1 DeFi Index(MX04)/VES
Bs--
1 DeFi Index(MX04)/CLP
$--
1 DeFi Index(MX04)/PKR
Rs--
1 DeFi Index(MX04)/KZT
₸--
1 DeFi Index(MX04)/THB
฿--
1 DeFi Index(MX04)/TWD
NT$--
1 DeFi Index(MX04)/AED
د.إ--
1 DeFi Index(MX04)/CHF
Fr--
1 DeFi Index(MX04)/HKD
HK$--
1 DeFi Index(MX04)/AMD
֏--
1 DeFi Index(MX04)/MAD
.د.م--
1 DeFi Index(MX04)/MXN
$--
1 DeFi Index(MX04)/SAR
ريال--
1 DeFi Index(MX04)/PLN
zł--
1 DeFi Index(MX04)/RON
лв--
1 DeFi Index(MX04)/SEK
kr--
1 DeFi Index(MX04)/BGN
лв--
1 DeFi Index(MX04)/HUF
Ft--
1 DeFi Index(MX04)/CZK
Kč--
1 DeFi Index(MX04)/KWD
د.ك--
1 DeFi Index(MX04)/ILS
₪--
1 DeFi Index(MX04)/AOA
Kz--
1 DeFi Index(MX04)/BHD
.د.ب--
1 DeFi Index(MX04)/BMD
$--
1 DeFi Index(MX04)/DKK
kr--
1 DeFi Index(MX04)/HNL
L--
1 DeFi Index(MX04)/MUR
₨--
1 DeFi Index(MX04)/NAD
$--
1 DeFi Index(MX04)/NOK
kr--
1 DeFi Index(MX04)/NZD
$--
1 DeFi Index(MX04)/PAB
B/.--
1 DeFi Index(MX04)/PGK
K--
1 DeFi Index(MX04)/QAR
ر.ق--
1 DeFi Index(MX04)/RSD
дин.--
Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFi Index kohta
Kui palju on DeFi Index (MX04) tänapäeval väärt?
Reaalajas MX04 hind USD on -- USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MX04/USD hind?
Praegune hind MX04/USD on --. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeFi Index turukapitalisatsioon?
MX04 turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MX04 ringlev varu?
MX04 ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MX04 (ATH) hind?
MX04 saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade MX04 madalaim (ATL) hind?
MX04 nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on MX04 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MX04 kauplemismaht on -- USD.
Kas MX04 sel aastal kõrgemale ka suundub?
MX04 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MX04 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:20:21 (UTC+8)
DeFi Index (MX04) Olulised valdkonna uudised
Aeg (UTC+8)
Tüüp
Teave
08-18 17:40:00
Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00
Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00
Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00
Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00
Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00
Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
MX04/USD kalkulaator
Summa
MX04
USD
1 MX04 = -- USD
Liituge MEXC-ga juba täna
-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu -- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu