MX Token (MX) teave MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings. Ametlik veebisait: https://www.mexc.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 Ostke MX kohe!

MX Token (MX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MX Token (MX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 237.00M $ 237.00M $ 237.00M Koguvaru: $ 416.19M $ 416.19M $ 416.19M Ringlev varu: $ 92.75M $ 92.75M $ 92.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.56B $ 2.56B $ 2.56B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.858 $ 5.858 $ 5.858 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0420566690384 $ 0.0420566690384 $ 0.0420566690384 Praegune hind: $ 2.5553 $ 2.5553 $ 2.5553 Lisateave MX Token (MX) hinna kohta

MX Token (MX) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas MX tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview MX Token (MX) is the native utility token of the MEXC exchange ecosystem. Its token economics are designed to incentivize participation, support ecosystem growth, and ensure long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Total Supply: The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned.

The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned. Issuance Model: MX Token was initially distributed through a combination of pre-distribution (private sales, team, foundation, marketing) and ongoing mining incentives (transaction mining). Allocation Mechanism Allocation Category Percentage of Total Supply Description Pre-distribution 49% Early supporters, strategic partners, team, foundation, private sales, marketing/operations Transaction Mining 51% Daily incentives for users participating in transaction mining Pre-distribution Breakdown: Early Supporters: 5% Strategic Partners: 4% Team and Platform: 12% Foundation: 18% Private Sales: 9% Marketing & Operations: 1%

Transaction Mining: 51% of the total supply is released daily to incentivize user participation in the exchange ecosystem. Usage and Incentive Mechanism Utility: MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for: Trading fee discounts Participation in token sales and launchpad events Staking and earning rewards Governance and voting on platform proposals

MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for: Incentives: Users are rewarded with MX Tokens for trading activity (transaction mining), staking, and participating in ecosystem initiatives. Locking Mechanism Pre-distribution Locking: Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation.

Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation. Transaction Mining: Tokens earned through transaction mining are distributed daily, with no additional lock-up unless specified by the platform for specific campaigns or products. Unlocking Time Allocation Category Unlocking Schedule Pre-distribution Unlocked daily in proportion to transaction mining Private Sale (10% of 9%) Pre-released before the rest of pre-distribution Transaction Mining Distributed daily as users participate Unlocking Ratio: The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining).

The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining). Private Sale Pre-release: 10% of the private sale allocation (0.9% of total supply) is released prior to the rest of the pre-distribution tokens. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply, initial pre-distribution + ongoing transaction mining Allocation 49% pre-distribution, 51% transaction mining Usage Trading fee discounts, staking, governance, launchpad participation Incentives Transaction mining rewards, staking rewards, ecosystem participation Locking Pre-distribution tokens unlocked daily; transaction mining tokens distributed daily Unlocking Daily, proportional to 49:51 ratio; private sale pre-release for 10% of private sale pool Implications and Analysis Gradual Unlocking: The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment.

The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment. Ecosystem Growth: The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem.

The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem. Stakeholder Alignment: Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs.

Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs. Utility-Driven Demand: MX Token’s use for trading discounts, governance, and launchpad access creates ongoing demand and utility, supporting its value proposition. Note: The above information is based on the most recent and comprehensive data available. For the latest updates or changes to MX Token’s tokenomics, always refer to official MEXC documentation and announcements.

MX Token (MX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MX Token (MX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MX tokeni tokenoomikat, avastage MX tokeni reaalajas hinda!

