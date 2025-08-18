MX Token (MX) reaalajas hind on $ 2.6368. Viimase 24 tunni jooksul MX kaubeldud madalaim $ 2.605 ja kõrgeim $ 2.6704 näitab aktiivset turu volatiivsust. MXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.85335603455073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0420566690384.
Lüliajalise tootluse osas on MX muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -1.02% 24 tunni vältel +12.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MX Token (MX) – turuteave
$ 244.56M
$ 3.13M
$ 2.64B
92.75M
1,000,000,000
416,185,834
9.27%
0.01%
2018-06-30 00:00:00
$ 0.0092
ETH
MX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 244.56M$ 3.13M 24 tunnise kauplemismahuga. MX ringlev varu on 92.75M, mille koguvaru on 416185834. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.64B.
MX Token (MX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.027173
-1.02%
30 päeva
$ +0.4269
+19.31%
60 päeva
$ +0.254
+10.65%
90 päeva
$ -0.062
-2.30%
MX Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris MX muutuse $ -0.027173 (-1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MX Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.4269 (+19.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MX Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MX $ +0.254 (+10.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MX Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.062 (-2.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MX Token (MX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.
MX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MX Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on MX Token (MX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MX Token (MX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MX Token (MX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MX Token (MX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.