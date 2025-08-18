Rohkem infot MX

MX Token hind(MX)

$2.6368
$2.6368
-1.02%1D
MX Token (MX) reaalajas hinnagraafik
MX Token (MX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.605
$ 2.605
24 h madal
$ 2.6704
$ 2.6704
24 h kõrge

$ 2.605
$ 2.605

$ 2.6704
$ 2.6704

$ 5.85335603455073
$ 5.85335603455073

$ 0.0420566690384
$ 0.0420566690384

-0.68%

-1.02%

+12.76%

+12.76%

MX Token (MX) reaalajas hind on $ 2.6368. Viimase 24 tunni jooksul MX kaubeldud madalaim $ 2.605 ja kõrgeim $ 2.6704 näitab aktiivset turu volatiivsust. MXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.85335603455073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0420566690384.

Lüliajalise tootluse osas on MX muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -1.02% 24 tunni vältel +12.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MX Token (MX) – turuteave

No.149

$ 244.56M
$ 244.56M

$ 3.13M
$ 3.13M

$ 2.64B
$ 2.64B

92.75M
92.75M

1,000,000,000
1,000,000,000

416,185,834
416,185,834

9.27%

0.01%

2018-06-30 00:00:00

$ 0.0092
$ 0.0092

ETH

MX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 244.56M $ 3.13M 24 tunnise kauplemismahuga. MX ringlev varu on 92.75M, mille koguvaru on 416185834. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.64B.

MX Token (MX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.027173-1.02%
30 päeva$ +0.4269+19.31%
60 päeva$ +0.254+10.65%
90 päeva$ -0.062-2.30%
MX Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris MX muutuse $ -0.027173 (-1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MX Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.4269 (+19.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MX Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MX $ +0.254 (+10.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MX Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.062 (-2.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MX Token (MX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MX Token hinnaajaloo lehte.

Mis on MX Token (MX)

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

MX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida MX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MX Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on MX Token (MX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MX Token (MX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MX Token hinna ennustust kohe!

MX Token (MX) tokenoomika

MX Token (MX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MX Token (MX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MX kohalike valuutade suhtes

1 MX Token(MX)/VND
69,387.392
1 MX Token(MX)/AUD
A$4.007936
1 MX Token(MX)/GBP
1.924864
1 MX Token(MX)/EUR
2.24128
1 MX Token(MX)/USD
$2.6368
1 MX Token(MX)/MYR
RM11.100928
1 MX Token(MX)/TRY
107.555072
1 MX Token(MX)/JPY
¥387.6096
1 MX Token(MX)/ARS
ARS$3,419.955968
1 MX Token(MX)/RUB
210.179328
1 MX Token(MX)/INR
230.746368
1 MX Token(MX)/IDR
Rp42,529.026304
1 MX Token(MX)/KRW
3,662.198784
1 MX Token(MX)/PHP
149.11104
1 MX Token(MX)/EGP
￡E.127.251968
1 MX Token(MX)/BRL
R$14.23872
1 MX Token(MX)/CAD
C$3.638784
1 MX Token(MX)/BDT
320.212992
1 MX Token(MX)/NGN
4,044.165632
1 MX Token(MX)/UAH
108.662528
1 MX Token(MX)/VES
Bs355.968
1 MX Token(MX)/CLP
$2,541.8752
1 MX Token(MX)/PKR
Rs746.952704
1 MX Token(MX)/KZT
1,427.589888
1 MX Token(MX)/THB
฿85.16864
1 MX Token(MX)/TWD
NT$79.183104
1 MX Token(MX)/AED
د.إ9.677056
1 MX Token(MX)/CHF
Fr2.10944
1 MX Token(MX)/HKD
HK$20.619776
1 MX Token(MX)/AMD
֏1,007.943168
1 MX Token(MX)/MAD
.د.م23.704832
1 MX Token(MX)/MXN
$49.756416
1 MX Token(MX)/PLN
9.597952
1 MX Token(MX)/RON
лв11.390976
1 MX Token(MX)/SEK
kr25.18144
1 MX Token(MX)/BGN
лв4.403456
1 MX Token(MX)/HUF
Ft890.18368
1 MX Token(MX)/CZK
55.10912
1 MX Token(MX)/KWD
د.ك0.804224
1 MX Token(MX)/ILS
8.886016
1 MX Token(MX)/NOK
kr26.868992
1 MX Token(MX)/NZD
$4.429824

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MX Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse MX Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MX Token kohta

Kui palju on MX Token (MX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MX hind USD on 2.6368 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MX/USD hind?
Praegune hind MX/USD on $ 2.6368. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MX Token turukapitalisatsioon?
MX turukapitalisatsioon on $ 244.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MX ringlev varu?
MX ringlev varu on 92.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MX (ATH) hind?
MX saavutab ATH hinna summas 5.85335603455073 USD.
Mis oli kõigi aegade MX madalaim (ATL) hind?
MX nägi ATL hinda summas 0.0420566690384 USD.
Milline on MX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MX kauplemismaht on $ 3.13M USD.
Kas MX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MX hinna ennustust.
MX Token (MX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
