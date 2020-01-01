MVL (MVL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MVL (MVL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MVL (MVL) teave We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. Ametlik veebisait: http://mvlchain.io Valge raamat: https://docs.mvlchain.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 Ostke MVL kohe!

MVL (MVL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MVL (MVL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.19M $ 82.19M $ 82.19M Koguvaru: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Ringlev varu: $ 27.05B $ 27.05B $ 27.05B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91.14M $ 91.14M $ 91.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Praegune hind: $ 0.003038 $ 0.003038 $ 0.003038 Lisateave MVL (MVL) hinna kohta

MVL (MVL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MVL (MVL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MVL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MVL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MVL tokeni tokenoomikat, avastage MVL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MVL Kas olete huvitatud MVL (MVL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MVL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MVL MEXC-ist osta!

MVL (MVL) hinna ajalugu MVL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MVL hinna ajalugu kohe!

MVL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MVL võiks suunduda? Meie MVL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MVL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!