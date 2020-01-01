MVL (MVL) tokenoomika

MVL (MVL) teave

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

Ametlik veebisait:
http://mvlchain.io
Valge raamat:
https://docs.mvlchain.io/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71

MVL (MVL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage MVL (MVL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 82.19M
Koguvaru:
$ 30.00B
Ringlev varu:
$ 27.05B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 91.14M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0142
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000161802782004
Praegune hind:
$ 0.003038
MVL (MVL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

MVL (MVL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MVL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MVL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MVL tokeni tokenoomikat, avastage MVL tokeni reaalajas hinda!

