Rohkem infot MVL

MVL Hinnainfo

MVL Valge raamat

MVL Ametlik veebisait

MVL Tokenoomika

MVL Hinnaprognoos

MVL Ajalugu

MVL – ostujuhend

MVL-usaldusraha valuutakonverter

MVL Hetketurg

MVL USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MVL logo

MVL hind(MVL)

1 MVL/USD reaalajas hind:

$0.003157
$0.003157$0.003157
0.00%1D
USD
MVL (MVL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:48:52 (UTC+8)

MVL (MVL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003126
$ 0.003126$ 0.003126
24 h madal
$ 0.003189
$ 0.003189$ 0.003189
24 h kõrge

$ 0.003126
$ 0.003126$ 0.003126

$ 0.003189
$ 0.003189$ 0.003189

$ 0.07053784
$ 0.07053784$ 0.07053784

$ 0.000161802782004
$ 0.000161802782004$ 0.000161802782004

0.00%

0.00%

-6.27%

-6.27%

MVL (MVL) reaalajas hind on $ 0.003157. Viimase 24 tunni jooksul MVL kaubeldud madalaim $ 0.003126 ja kõrgeim $ 0.003189 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07053784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000161802782004.

Lüliajalise tootluse osas on MVL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MVL (MVL) – turuteave

No.417

$ 85.41M
$ 85.41M$ 85.41M

$ 9.77K
$ 9.77K$ 9.77K

$ 94.71M
$ 94.71M$ 94.71M

27.05B
27.05B 27.05B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

90.17%

BSC

MVL praegune turukapitalisatsioon on $ 85.41M $ 9.77K 24 tunnise kauplemismahuga. MVL ringlev varu on 27.05B, mille koguvaru on 30000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 94.71M.

MVL (MVL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MVL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000192-5.74%
60 päeva$ +0.000153+5.09%
90 päeva$ -0.000261-7.64%
MVL Hinnamuutus täna

Täna registreeris MVL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MVL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000192 (-5.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MVL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MVL $ +0.000153 (+5.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MVL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000261 (-7.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MVL (MVL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MVL hinnaajaloo lehte.

Mis on MVL (MVL)

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

MVL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MVL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MVL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MVL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MVL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MVL hinna ennustus (USD)

Kui palju on MVL (MVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MVL (MVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MVL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MVL hinna ennustust kohe!

MVL (MVL) tokenoomika

MVL (MVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MVL (MVL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MVL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MVL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MVL kohalike valuutade suhtes

1 MVL(MVL)/VND
83.076455
1 MVL(MVL)/AUD
A$0.00479864
1 MVL(MVL)/GBP
0.00230461
1 MVL(MVL)/EUR
0.00268345
1 MVL(MVL)/USD
$0.003157
1 MVL(MVL)/MYR
RM0.01329097
1 MVL(MVL)/TRY
0.12877403
1 MVL(MVL)/JPY
¥0.464079
1 MVL(MVL)/ARS
ARS$4.09466057
1 MVL(MVL)/RUB
0.25164447
1 MVL(MVL)/INR
0.27626907
1 MVL(MVL)/IDR
Rp50.91934771
1 MVL(MVL)/KRW
4.38469416
1 MVL(MVL)/PHP
0.17852835
1 MVL(MVL)/EGP
￡E.0.15235682
1 MVL(MVL)/BRL
R$0.0170478
1 MVL(MVL)/CAD
C$0.00435666
1 MVL(MVL)/BDT
0.38338608
1 MVL(MVL)/NGN
4.84201718
1 MVL(MVL)/UAH
0.13009997
1 MVL(MVL)/VES
Bs0.426195
1 MVL(MVL)/CLP
$3.043348
1 MVL(MVL)/PKR
Rs0.89431496
1 MVL(MVL)/KZT
1.70923137
1 MVL(MVL)/THB
฿0.1019711
1 MVL(MVL)/TWD
NT$0.09480471
1 MVL(MVL)/AED
د.إ0.01158619
1 MVL(MVL)/CHF
Fr0.0025256
1 MVL(MVL)/HKD
HK$0.02468774
1 MVL(MVL)/AMD
֏1.20679482
1 MVL(MVL)/MAD
.د.م0.02838143
1 MVL(MVL)/MXN
$0.05957259
1 MVL(MVL)/PLN
0.01149148
1 MVL(MVL)/RON
лв0.01363824
1 MVL(MVL)/SEK
kr0.03014935
1 MVL(MVL)/BGN
лв0.00527219
1 MVL(MVL)/HUF
Ft1.0658032
1 MVL(MVL)/CZK
0.0659813
1 MVL(MVL)/KWD
د.ك0.000962885
1 MVL(MVL)/ILS
0.01063909
1 MVL(MVL)/NOK
kr0.03216983
1 MVL(MVL)/NZD
$0.00530376

MVL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MVL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MVL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MVL kohta

Kui palju on MVL (MVL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MVL hind USD on 0.003157 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MVL/USD hind?
Praegune hind MVL/USD on $ 0.003157. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MVL turukapitalisatsioon?
MVL turukapitalisatsioon on $ 85.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MVL ringlev varu?
MVL ringlev varu on 27.05B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVL (ATH) hind?
MVL saavutab ATH hinna summas 0.07053784 USD.
Mis oli kõigi aegade MVL madalaim (ATL) hind?
MVL nägi ATL hinda summas 0.000161802782004 USD.
Milline on MVL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MVL kauplemismaht on $ 9.77K USD.
Kas MVL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MVL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:48:52 (UTC+8)

MVL (MVL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MVL/USD kalkulaator

Summa

MVL
MVL
USD
USD

1 MVL = 0.003157 USD

Kauplemine: MVL

MVLUSDT
$0.003157
$0.003157$0.003157
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu