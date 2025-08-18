MVL (MVL) reaalajas hind on $ 0.003157. Viimase 24 tunni jooksul MVL kaubeldud madalaim $ 0.003126 ja kõrgeim $ 0.003189 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07053784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000161802782004.
Lüliajalise tootluse osas on MVL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MVL (MVL) – turuteave
No.417
$ 85.41M
$ 85.41M$ 85.41M
$ 9.77K
$ 9.77K$ 9.77K
$ 94.71M
$ 94.71M$ 94.71M
27.05B
27.05B 27.05B
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
90.17%
BSC
MVL praegune turukapitalisatsioon on $ 85.41M$ 9.77K 24 tunnise kauplemismahuga. MVL ringlev varu on 27.05B, mille koguvaru on 30000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 94.71M.
MVL (MVL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MVL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000192
-5.74%
60 päeva
$ +0.000153
+5.09%
90 päeva
$ -0.000261
-7.64%
MVL Hinnamuutus täna
Täna registreeris MVL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MVL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000192 (-5.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MVL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MVL $ +0.000153 (+5.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MVL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000261 (-7.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MVL (MVL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.
MVL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MVL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MVL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MVL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MVL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MVL hinna ennustus (USD)
Kui palju on MVL (MVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MVL (MVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MVL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MVL (MVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MVL (MVL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MVL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MVL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
