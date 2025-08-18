Musk It (MUSKIT) reaalajas hind on $ 0.0005729. Viimase 24 tunni jooksul MUSKIT kaubeldud madalaim $ 0.00056 ja kõrgeim $ 0.0005811 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUSKITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3322339056053262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000457484409921712.
Lüliajalise tootluse osas on MUSKIT muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -2.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Musk It (MUSKIT) – turuteave
No.2326
$ 572.90K
$ 572.90K
$ 56.17K
$ 56.17K
$ 572.90K
$ 572.90K
1.00B
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
SOL
Musk It praegune turukapitalisatsioon on $ 572.90K$ 56.17K 24 tunnise kauplemismahuga. MUSKIT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 572.90K.
Musk It (MUSKIT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Musk It tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000002587
-0.44%
30 päeva
$ -0.0000958
-14.33%
60 päeva
$ +0.0000198
+3.57%
90 päeva
$ -0.0007001
-55.00%
Musk It Hinnamuutus täna
Täna registreeris MUSKIT muutuse $ -0.000002587 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Musk It 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000958 (-14.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Musk It 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MUSKIT $ +0.0000198 (+3.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Musk It 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0007001 (-55.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Musk It (MUSKIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.
Musk It on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Musk It investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MUSKIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Musk It kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Musk It ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Musk It hinna ennustus (USD)
Kui palju on Musk It (MUSKIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Musk It (MUSKIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Musk It nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Musk It (MUSKIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUSKIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Musk It (MUSKIT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Musk It osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Musk It osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.