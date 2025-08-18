Rohkem infot MUSKIT

MUSKIT Hinnainfo

MUSKIT Ametlik veebisait

MUSKIT Tokenoomika

MUSKIT Hinnaprognoos

MUSKIT Ajalugu

MUSKIT – ostujuhend

MUSKIT-usaldusraha valuutakonverter

MUSKIT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Musk It logo

Musk It hind(MUSKIT)

1 MUSKIT/USD reaalajas hind:

$0.0005722
$0.0005722$0.0005722
-0.45%1D
USD
Musk It (MUSKIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:00:41 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00056
$ 0.00056$ 0.00056
24 h madal
$ 0.0005811
$ 0.0005811$ 0.0005811
24 h kõrge

$ 0.00056
$ 0.00056$ 0.00056

$ 0.0005811
$ 0.0005811$ 0.0005811

$ 0.3322339056053262
$ 0.3322339056053262$ 0.3322339056053262

$ 0.000457484409921712
$ 0.000457484409921712$ 0.000457484409921712

+0.05%

-0.44%

-2.87%

-2.87%

Musk It (MUSKIT) reaalajas hind on $ 0.0005729. Viimase 24 tunni jooksul MUSKIT kaubeldud madalaim $ 0.00056 ja kõrgeim $ 0.0005811 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUSKITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3322339056053262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000457484409921712.

Lüliajalise tootluse osas on MUSKIT muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -2.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Musk It (MUSKIT) – turuteave

No.2326

$ 572.90K
$ 572.90K$ 572.90K

$ 56.17K
$ 56.17K$ 56.17K

$ 572.90K
$ 572.90K$ 572.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SOL

Musk It praegune turukapitalisatsioon on $ 572.90K $ 56.17K 24 tunnise kauplemismahuga. MUSKIT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 572.90K.

Musk It (MUSKIT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Musk It tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000002587-0.44%
30 päeva$ -0.0000958-14.33%
60 päeva$ +0.0000198+3.57%
90 päeva$ -0.0007001-55.00%
Musk It Hinnamuutus täna

Täna registreeris MUSKIT muutuse $ -0.000002587 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Musk It 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000958 (-14.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Musk It 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MUSKIT $ +0.0000198 (+3.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Musk It 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0007001 (-55.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Musk It (MUSKIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Musk It hinnaajaloo lehte.

Mis on Musk It (MUSKIT)

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Musk It on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Musk It investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MUSKIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Musk It kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Musk It ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Musk It hinna ennustus (USD)

Kui palju on Musk It (MUSKIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Musk It (MUSKIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Musk It nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Musk It hinna ennustust kohe!

Musk It (MUSKIT) tokenoomika

Musk It (MUSKIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUSKIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Musk It (MUSKIT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Musk It osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Musk It osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MUSKIT kohalike valuutade suhtes

1 Musk It(MUSKIT)/VND
15.0758635
1 Musk It(MUSKIT)/AUD
A$0.000876537
1 Musk It(MUSKIT)/GBP
0.000418217
1 Musk It(MUSKIT)/EUR
0.000486965
1 Musk It(MUSKIT)/USD
$0.0005729
1 Musk It(MUSKIT)/MYR
RM0.002411909
1 Musk It(MUSKIT)/TRY
0.023368591
1 Musk It(MUSKIT)/JPY
¥0.0842163
1 Musk It(MUSKIT)/ARS
ARS$0.742094557
1 Musk It(MUSKIT)/RUB
0.045631485
1 Musk It(MUSKIT)/INR
0.050134479
1 Musk It(MUSKIT)/IDR
Rp9.240321287
1 Musk It(MUSKIT)/KRW
0.795689352
1 Musk It(MUSKIT)/PHP
0.032397495
1 Musk It(MUSKIT)/EGP
￡E.0.027625238
1 Musk It(MUSKIT)/BRL
R$0.00309366
1 Musk It(MUSKIT)/CAD
C$0.000790602
1 Musk It(MUSKIT)/BDT
0.069572976
1 Musk It(MUSKIT)/NGN
0.878679646
1 Musk It(MUSKIT)/UAH
0.023609209
1 Musk It(MUSKIT)/VES
Bs0.0773415
1 Musk It(MUSKIT)/CLP
$0.5522756
1 Musk It(MUSKIT)/PKR
Rs0.162291112
1 Musk It(MUSKIT)/KZT
0.310173789
1 Musk It(MUSKIT)/THB
฿0.018539044
1 Musk It(MUSKIT)/TWD
NT$0.017204187
1 Musk It(MUSKIT)/AED
د.إ0.002102543
1 Musk It(MUSKIT)/CHF
Fr0.00045832
1 Musk It(MUSKIT)/HKD
HK$0.004480078
1 Musk It(MUSKIT)/AMD
֏0.218996754
1 Musk It(MUSKIT)/MAD
.د.م0.005150371
1 Musk It(MUSKIT)/MXN
$0.010730417
1 Musk It(MUSKIT)/PLN
0.002079627
1 Musk It(MUSKIT)/RON
лв0.002474928
1 Musk It(MUSKIT)/SEK
kr0.005459737
1 Musk It(MUSKIT)/BGN
лв0.000956743
1 Musk It(MUSKIT)/HUF
Ft0.193285002
1 Musk It(MUSKIT)/CZK
0.011979339
1 Musk It(MUSKIT)/KWD
د.ك0.0001747345
1 Musk It(MUSKIT)/ILS
0.001930673
1 Musk It(MUSKIT)/NOK
kr0.005820664
1 Musk It(MUSKIT)/NZD
$0.000962472

Musk It ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Musk It võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Musk It ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Musk It kohta

Kui palju on Musk It (MUSKIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas MUSKIT hind USD on 0.0005729 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MUSKIT/USD hind?
Praegune hind MUSKIT/USD on $ 0.0005729. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Musk It turukapitalisatsioon?
MUSKIT turukapitalisatsioon on $ 572.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MUSKIT ringlev varu?
MUSKIT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUSKIT (ATH) hind?
MUSKIT saavutab ATH hinna summas 0.3322339056053262 USD.
Mis oli kõigi aegade MUSKIT madalaim (ATL) hind?
MUSKIT nägi ATL hinda summas 0.000457484409921712 USD.
Milline on MUSKIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MUSKIT kauplemismaht on $ 56.17K USD.
Kas MUSKIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
MUSKIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUSKIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:00:41 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MUSKIT/USD kalkulaator

Summa

MUSKIT
MUSKIT
USD
USD

1 MUSKIT = 0.0005729 USD

Kauplemine: MUSKIT

MUSKITUSDT
$0.0005722
$0.0005722$0.0005722
-0.43%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu