Metahorse Unity (MUNITY) reaalajas hind on $ 0.000573. Viimase 24 tunni jooksul MUNITY kaubeldud madalaim $ 0.000512 ja kõrgeim $ 0.000609 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUNITYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25338705464577477 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00048424860635205.
Lüliajalise tootluse osas on MUNITY muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, +0.52% 24 tunni vältel -4.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Metahorse Unity (MUNITY) – turuteave
No.7635
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.10K
$ 2.10K$ 2.10K
$ 286.50K
$ 286.50K$ 286.50K
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
ETH
Metahorse Unity praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.10K 24 tunnise kauplemismahuga. MUNITY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Metahorse Unity (MUNITY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Metahorse Unity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000296
+0.52%
30 päeva
$ -0.00004
-6.53%
60 päeva
$ -0.000516
-47.39%
90 päeva
$ -0.001418
-71.23%
Metahorse Unity Hinnamuutus täna
Täna registreeris MUNITY muutuse $ +0.00000296 (+0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Metahorse Unity 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00004 (-6.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Metahorse Unity 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MUNITY $ -0.000516 (-47.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Metahorse Unity 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001418 (-71.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Metahorse Unity (MUNITY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits.
Metahorse Unity hinna ennustus (USD)
Kui palju on Metahorse Unity (MUNITY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metahorse Unity (MUNITY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metahorse Unity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Metahorse Unity (MUNITY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUNITY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.