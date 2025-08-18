Rohkem infot MUNITY

Metahorse Unity logo

Metahorse Unity hind(MUNITY)

1 MUNITY/USD reaalajas hind:

+0.52%1D
USD
Metahorse Unity (MUNITY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:30:15 (UTC+8)

Metahorse Unity (MUNITY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.70%

+0.52%

-4.35%

-4.35%

Metahorse Unity (MUNITY) reaalajas hind on $ 0.000573. Viimase 24 tunni jooksul MUNITY kaubeldud madalaim $ 0.000512 ja kõrgeim $ 0.000609 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUNITYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25338705464577477 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00048424860635205.

Lüliajalise tootluse osas on MUNITY muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, +0.52% 24 tunni vältel -4.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metahorse Unity (MUNITY) – turuteave

No.7635

ETH

Metahorse Unity praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 2.10K 24 tunnise kauplemismahuga. MUNITY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Metahorse Unity (MUNITY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Metahorse Unity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000296+0.52%
30 päeva$ -0.00004-6.53%
60 päeva$ -0.000516-47.39%
90 päeva$ -0.001418-71.23%
Metahorse Unity Hinnamuutus täna

Täna registreeris MUNITY muutuse $ +0.00000296 (+0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Metahorse Unity 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00004 (-6.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Metahorse Unity 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MUNITY $ -0.000516 (-47.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Metahorse Unity 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001418 (-71.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Metahorse Unity (MUNITY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Metahorse Unity hinnaajaloo lehte.

Mis on Metahorse Unity (MUNITY)

Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits.

Metahorse Unity on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metahorse Unity investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MUNITY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Metahorse Unity kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metahorse Unity ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Metahorse Unity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metahorse Unity (MUNITY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metahorse Unity (MUNITY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metahorse Unity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metahorse Unity hinna ennustust kohe!

Metahorse Unity (MUNITY) tokenoomika

Metahorse Unity (MUNITY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUNITY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Metahorse Unity (MUNITY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Metahorse Unity osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metahorse Unity osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MUNITY kohalike valuutade suhtes

Metahorse Unity ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Metahorse Unity võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Metahorse Unity ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metahorse Unity kohta

Kui palju on Metahorse Unity (MUNITY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MUNITY hind USD on 0.000573 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MUNITY/USD hind?
Praegune hind MUNITY/USD on $ 0.000573. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metahorse Unity turukapitalisatsioon?
MUNITY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MUNITY ringlev varu?
MUNITY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUNITY (ATH) hind?
MUNITY saavutab ATH hinna summas 0.25338705464577477 USD.
Mis oli kõigi aegade MUNITY madalaim (ATL) hind?
MUNITY nägi ATL hinda summas 0.00048424860635205 USD.
Milline on MUNITY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MUNITY kauplemismaht on $ 2.10K USD.
Kas MUNITY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MUNITY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUNITY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:30:15 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

