Multichain (MULTI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Multichain (MULTI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Multichain (MULTI) teave Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3. Ametlik veebisait: https://multichain.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 Ostke MULTI kohe!

Multichain (MULTI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Multichain (MULTI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 25.05 $ 25.05 $ 25.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 Praegune hind: $ 0.08474 $ 0.08474 $ 0.08474 Lisateave Multichain (MULTI) hinna kohta

Multichain (MULTI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Multichain (MULTI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MULTI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MULTI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MULTI tokeni tokenoomikat, avastage MULTI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MULTI Kas olete huvitatud Multichain (MULTI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MULTI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MULTI MEXC-ist osta!

Multichain (MULTI) hinna ajalugu MULTI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MULTI hinna ajalugu kohe!

MULTI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MULTI võiks suunduda? Meie MULTI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MULTI tokeni hinna ennustust kohe!

