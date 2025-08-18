Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) reaalajas hind on $ 0.000648. Viimase 24 tunni jooksul MUDOL2 kaubeldud madalaim $ 0.000648 ja kõrgeim $ 0.000691 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUDOL2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4799203890002215 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00090109309026035.
Lüliajalise tootluse osas on MUDOL2 muutunud -3.29% viimase tunni jooksul, -4.68% 24 tunni vältel -2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) – turuteave
No.2985
$ 14.09K
$ 14.09K$ 14.09K
$ 51.01K
$ 51.01K$ 51.01K
$ 214.66K
$ 214.66K$ 214.66K
21.75M
21.75M 21.75M
331,266,162.48
331,266,162.48 331,266,162.48
BSC
Hero Blaze 3Kd praegune turukapitalisatsioon on $ 14.09K$ 51.01K 24 tunnise kauplemismahuga. MUDOL2 ringlev varu on 21.75M, mille koguvaru on 331266162.48. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hero Blaze 3Kd tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003196
-4.68%
30 päeva
$ -0.000074
-10.25%
60 päeva
$ -0.001912
-74.69%
90 päeva
$ -0.002255
-77.68%
Hero Blaze 3Kd Hinnamuutus täna
Täna registreeris MUDOL2 muutuse $ -0.00003196 (-4.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hero Blaze 3Kd 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000074 (-10.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hero Blaze 3Kd 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MUDOL2 $ -0.001912 (-74.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hero Blaze 3Kd 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002255 (-77.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.
Hero Blaze 3Kd on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hero Blaze 3Kd investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MUDOL2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hero Blaze 3Kd kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hero Blaze 3Kd ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hero Blaze 3Kd hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hero Blaze 3Kd nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUDOL2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hero Blaze 3Kd osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hero Blaze 3Kd osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.