MUBI (MUBI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MUBI (MUBI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

MUBI (MUBI) teave Powers MultiBit’s entire decentralized application ecosystem. Ametlik veebisait: https://multibit.exchange/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93 Ostke MUBI kohe!

MUBI (MUBI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MUBI (MUBI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3845 $ 0.3845 $ 0.3845 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 Praegune hind: $ 0.003518 $ 0.003518 $ 0.003518 Lisateave MUBI (MUBI) hinna kohta

MUBI (MUBI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MUBI (MUBI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MUBI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MUBI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MUBI tokeni tokenoomikat, avastage MUBI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MUBI

MUBI (MUBI) hinna ajalugu MUBI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MUBI hinna ajalugu kohe!

MUBI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MUBI võiks suunduda? Meie MUBI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MUBI tokeni hinna ennustust kohe!

