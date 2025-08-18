Meta Plus Token (MTS) reaalajas hind on $ 0.001483. Viimase 24 tunni jooksul MTS kaubeldud madalaim $ 0.001464 ja kõrgeim $ 0.001505 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05191934272977813 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001300992190346671.
Lüliajalise tootluse osas on MTS muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -2.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Meta Plus Token (MTS) – turuteave
No.4484
Meta Plus Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 29.66K 24 tunnise kauplemismahuga. MTS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 370.75K.
Meta Plus Token (MTS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Meta Plus Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000685
-0.45%
30 päeva
$ -0.000089
-5.67%
60 päeva
$ -0.000754
-33.71%
90 päeva
$ -0.000499
-25.18%
Meta Plus Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris MTS muutuse $ -0.00000685 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Meta Plus Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000089 (-5.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Meta Plus Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MTS $ -0.000754 (-33.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Meta Plus Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000499 (-25.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Meta Plus Token (MTS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.
Meta Plus Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Meta Plus Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MTS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Meta Plus Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Meta Plus Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Meta Plus Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Meta Plus Token (MTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meta Plus Token (MTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meta Plus Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Meta Plus Token (MTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Meta Plus Token (MTS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Meta Plus Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Meta Plus Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.