Rohkem infot MTS

MTS Hinnainfo

MTS Valge raamat

MTS Ametlik veebisait

MTS Tokenoomika

MTS Hinnaprognoos

MTS Ajalugu

MTS – ostujuhend

MTS-usaldusraha valuutakonverter

MTS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Meta Plus Token logo

Meta Plus Token hind(MTS)

1 MTS/USD reaalajas hind:

$0.001483
$0.001483$0.001483
-0.46%1D
USD
Meta Plus Token (MTS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:00:19 (UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001464
$ 0.001464$ 0.001464
24 h madal
$ 0.001505
$ 0.001505$ 0.001505
24 h kõrge

$ 0.001464
$ 0.001464$ 0.001464

$ 0.001505
$ 0.001505$ 0.001505

$ 0.05191934272977813
$ 0.05191934272977813$ 0.05191934272977813

$ 0.001300992190346671
$ 0.001300992190346671$ 0.001300992190346671

+0.06%

-0.45%

-2.05%

-2.05%

Meta Plus Token (MTS) reaalajas hind on $ 0.001483. Viimase 24 tunni jooksul MTS kaubeldud madalaim $ 0.001464 ja kõrgeim $ 0.001505 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05191934272977813 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001300992190346671.

Lüliajalise tootluse osas on MTS muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -2.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Meta Plus Token (MTS) – turuteave

No.4484

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 29.66K
$ 29.66K$ 29.66K

$ 370.75K
$ 370.75K$ 370.75K

0.00
0.00 0.00

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

0.00%

MATIC

Meta Plus Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 29.66K 24 tunnise kauplemismahuga. MTS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 370.75K.

Meta Plus Token (MTS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Meta Plus Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000685-0.45%
30 päeva$ -0.000089-5.67%
60 päeva$ -0.000754-33.71%
90 päeva$ -0.000499-25.18%
Meta Plus Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris MTS muutuse $ -0.00000685 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Meta Plus Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000089 (-5.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Meta Plus Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MTS $ -0.000754 (-33.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Meta Plus Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000499 (-25.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Meta Plus Token (MTS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Meta Plus Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Meta Plus Token (MTS)

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

Meta Plus Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Meta Plus Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MTS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Meta Plus Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Meta Plus Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Meta Plus Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meta Plus Token (MTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meta Plus Token (MTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meta Plus Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meta Plus Token hinna ennustust kohe!

Meta Plus Token (MTS) tokenoomika

Meta Plus Token (MTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Meta Plus Token (MTS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Meta Plus Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Meta Plus Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MTS kohalike valuutade suhtes

1 Meta Plus Token(MTS)/VND
39.025145
1 Meta Plus Token(MTS)/AUD
A$0.00226899
1 Meta Plus Token(MTS)/GBP
0.00108259
1 Meta Plus Token(MTS)/EUR
0.00126055
1 Meta Plus Token(MTS)/USD
$0.001483
1 Meta Plus Token(MTS)/MYR
RM0.00624343
1 Meta Plus Token(MTS)/TRY
0.06049157
1 Meta Plus Token(MTS)/JPY
¥0.218001
1 Meta Plus Token(MTS)/ARS
ARS$1.92097439
1 Meta Plus Token(MTS)/RUB
0.11812095
1 Meta Plus Token(MTS)/INR
0.12977733
1 Meta Plus Token(MTS)/IDR
Rp23.91935149
1 Meta Plus Token(MTS)/KRW
2.05970904
1 Meta Plus Token(MTS)/PHP
0.08386365
1 Meta Plus Token(MTS)/EGP
￡E.0.07151026
1 Meta Plus Token(MTS)/BRL
R$0.0080082
1 Meta Plus Token(MTS)/CAD
C$0.00204654
1 Meta Plus Token(MTS)/BDT
0.18009552
1 Meta Plus Token(MTS)/NGN
2.27453642
1 Meta Plus Token(MTS)/UAH
0.06111443
1 Meta Plus Token(MTS)/VES
Bs0.200205
1 Meta Plus Token(MTS)/CLP
$1.429612
1 Meta Plus Token(MTS)/PKR
Rs0.42010424
1 Meta Plus Token(MTS)/KZT
0.80291103
1 Meta Plus Token(MTS)/THB
฿0.04798988
1 Meta Plus Token(MTS)/TWD
NT$0.04453449
1 Meta Plus Token(MTS)/AED
د.إ0.00544261
1 Meta Plus Token(MTS)/CHF
Fr0.0011864
1 Meta Plus Token(MTS)/HKD
HK$0.01159706
1 Meta Plus Token(MTS)/AMD
֏0.56689158
1 Meta Plus Token(MTS)/MAD
.د.م0.01333217
1 Meta Plus Token(MTS)/MXN
$0.02777659
1 Meta Plus Token(MTS)/PLN
0.00538329
1 Meta Plus Token(MTS)/RON
лв0.00640656
1 Meta Plus Token(MTS)/SEK
kr0.01413299
1 Meta Plus Token(MTS)/BGN
лв0.00247661
1 Meta Plus Token(MTS)/HUF
Ft0.50033454
1 Meta Plus Token(MTS)/CZK
0.03100953
1 Meta Plus Token(MTS)/KWD
د.ك0.000452315
1 Meta Plus Token(MTS)/ILS
0.00499771
1 Meta Plus Token(MTS)/NOK
kr0.01506728
1 Meta Plus Token(MTS)/NZD
$0.00249144

Meta Plus Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Meta Plus Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Meta Plus Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meta Plus Token kohta

Kui palju on Meta Plus Token (MTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTS hind USD on 0.001483 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTS/USD hind?
Praegune hind MTS/USD on $ 0.001483. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Meta Plus Token turukapitalisatsioon?
MTS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTS ringlev varu?
MTS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTS (ATH) hind?
MTS saavutab ATH hinna summas 0.05191934272977813 USD.
Mis oli kõigi aegade MTS madalaim (ATL) hind?
MTS nägi ATL hinda summas 0.001300992190346671 USD.
Milline on MTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTS kauplemismaht on $ 29.66K USD.
Kas MTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:00:19 (UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MTS/USD kalkulaator

Summa

MTS
MTS
USD
USD

1 MTS = 0.001483 USD

Kauplemine: MTS

MTSUSDT
$0.001483
$0.001483$0.001483
-0.45%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu