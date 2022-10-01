MSQUARE (MSQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MSQUARE (MSQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MSQUARE (MSQ) teave MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform. Ametlik veebisait: https://globalmsq.com Valge raamat: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Ostke MSQ kohe!

MSQUARE (MSQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MSQUARE (MSQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.75M $ 80.75M $ 80.75M Koguvaru: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Ringlev varu: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 349.38M $ 349.38M $ 349.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 60 $ 60 $ 60 Kõigi aegade madalaim: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 Praegune hind: $ 13.481 $ 13.481 $ 13.481 Lisateave MSQUARE (MSQ) hinna kohta

MSQUARE (MSQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MSQUARE (MSQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MSQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MSQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MSQ tokeni tokenoomikat, avastage MSQ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MSQ Kas olete huvitatud MSQUARE (MSQ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MSQ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MSQ MEXC-ist osta!

MSQUARE (MSQ) hinna ajalugu MSQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MSQ hinna ajalugu kohe!

MSQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MSQ võiks suunduda? Meie MSQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MSQ tokeni hinna ennustust kohe!

