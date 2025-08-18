Rohkem infot MSQ

MSQUARE hind(MSQ)

$12.259
0.00%1D
MSQUARE (MSQ) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

MSQUARE (MSQ) hinna teave (USD)

$ 11.633
24 h madal
$ 12.532
24 h kõrge

$ 11.633
$ 12.532
$ 24.250265098224798
$ 0.16930807804791836
-0.01%

0.00%

+15.27%

+15.27%

MSQUARE (MSQ) reaalajas hind on $ 12.259. Viimase 24 tunni jooksul MSQ kaubeldud madalaim $ 11.633 ja kõrgeim $ 12.532 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.250265098224798 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.16930807804791836.

Lüliajalise tootluse osas on MSQ muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +15.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MSQUARE (MSQ) – turuteave

$ 73.43M
$ 53.23K
$ 317.71M
5.99M
25,916,431
25,916,431
23.11%

MSQUARE praegune turukapitalisatsioon on $ 73.43M $ 53.23K 24 tunnise kauplemismahuga. MSQ ringlev varu on 5.99M, mille koguvaru on 25916431. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 317.71M.

MSQUARE (MSQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MSQUARE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

Täna$ 00.00%
30 päeva$ -1.495-10.87%
60 päeva$ -3.179-20.60%
90 päeva$ -1.565-11.33%
MSQUARE Hinnamuutus täna

Täna registreeris MSQ muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MSQUARE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.495 (-10.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MSQUARE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MSQ $ -3.179 (-20.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MSQUARE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.565 (-11.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MSQUARE (MSQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MSQUARE hinnaajaloo lehte.

Mis on MSQUARE (MSQ)

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MSQUARE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MSQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MSQUARE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MSQUARE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MSQUARE hinna ennustus (USD)

Kui palju on MSQUARE (MSQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MSQUARE (MSQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MSQUARE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MSQUARE hinna ennustust kohe!

MSQUARE (MSQ) tokenoomika

MSQUARE (MSQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MSQUARE (MSQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MSQUARE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MSQUARE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MSQ kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MSQUARE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MSQUARE kohta

Kui palju on MSQUARE (MSQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas MSQ hind USD on 12.259 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MSQ/USD hind?
Praegune hind MSQ/USD on $ 12.259. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MSQUARE turukapitalisatsioon?
MSQ turukapitalisatsioon on $ 73.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MSQ ringlev varu?
MSQ ringlev varu on 5.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSQ (ATH) hind?
MSQ saavutab ATH hinna summas 24.250265098224798 USD.
Mis oli kõigi aegade MSQ madalaim (ATL) hind?
MSQ nägi ATL hinda summas 0.16930807804791836 USD.
Milline on MSQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MSQ kauplemismaht on $ 53.23K USD.
Kas MSQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
MSQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSQ hinna ennustust.
2025-08-18

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

