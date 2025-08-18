Mis on MSQUARE (MSQ)

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



MSQUARE hinna ennustus (USD)

Kui palju on MSQUARE (MSQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MSQUARE (MSQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MSQUARE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MSQUARE (MSQ) tokenoomika

MSQUARE (MSQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MSQUARE (MSQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MSQUARE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MSQUARE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MSQ kohalike valuutade suhtes

MSQUARE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MSQUARE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on MSQUARE (MSQ) tänapäeval väärt? Reaalajas MSQ hind USD on 12.259 USD. Milline on MSQ turukapitalisatsioon? MSQ turukapitalisatsioon on $ 73.43M USD. Milline on MSQ ringlev varu? MSQ ringlev varu on 5.99M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSQ (ATH) hind? MSQ saavutab ATH hinna summas 24.250265098224798 USD. Mis oli kõigi aegade MSQ madalaim (ATL) hind? MSQ nägi ATL hinda summas 0.16930807804791836 USD. Milline on MSQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MSQ kauplemismaht on $ 53.23K USD.

