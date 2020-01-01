CoinMusme (MSM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CoinMusme (MSM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CoinMusme (MSM) teave Musme Coin forms the foundation of CoinMusme - a name that translates to 'Coin Girls' or 'CoinWaifu' in English. This anime-inspired blockchain game, emerging from Japan, puts a unique spin on cryptocurrency characters. CoinMusme brings popular tokens like Ethereum, Dogecoin, and Matic to life as interactive idol characters, aiming to breathe fresh excitement into the Play to Earn gaming experience. Ametlik veebisait: https://coinmusme.com/en/ Valge raamat: https://coin-musme.gitbook.io/coin-musme-white-paper/english-1 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2C3b62CdeaB213ff58ad24fe8bBDF224c7F66Dce Ostke MSM kohe!

CoinMusme (MSM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CoinMusme (MSM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.73M $ 29.73M $ 29.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.067848 $ 0.067848 $ 0.067848 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001452082920178573 $ 0.001452082920178573 $ 0.001452082920178573 Praegune hind: $ 0.005946 $ 0.005946 $ 0.005946 Lisateave CoinMusme (MSM) hinna kohta

CoinMusme (MSM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CoinMusme (MSM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MSM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MSM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MSM tokeni tokenoomikat, avastage MSM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MSM Kas olete huvitatud CoinMusme (MSM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MSM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MSM MEXC-ist osta!

CoinMusme (MSM) hinna ajalugu MSM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MSM hinna ajalugu kohe!

MSM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MSM võiks suunduda? Meie MSM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MSM tokeni hinna ennustust kohe!

